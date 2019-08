Ugostitelji očajni: Kvote za strane sezonce povećane, a radne dozvole stižu - nakon sezone

Problem kadrova u turizmu eskalirao je već lani, a ove godine se samo još pojačao. Kvote za uvoz radne snage su povećavane na traženje turističkog sektora, a kako se na terenu može čuti, došlo se u situaciju da se više ne može naći ljude ni s područja Balkana, već u ugostiteljskim objektima rade Filipinci, Indijci, pa čak i sezonski radnici iz afričkih zemalja. Na terenu pak ima dosta problema oko samog postupka prijave radnika iz inozemstva. Papirologija i birokracija mnogima su zadavali muke.

Na jedan doista nesvakidašnji slučaj ukazali su za Novi list ugostitelji u Crikvenici. Naime, iako je špica sezone u svom zenitu, Robert Marić iz Crikvenice još uvijek ne može dobiti papire za djelatnicu iz Bosne i Hercegovine koja čeka potvrdu prebivališta i radnika iz Srbije.

- Ja sam prije dva mjeseca predao u policiji papire za dva djelatnika, jedna je gospođa iz BiH, a drugi je djelatnik koji dolazi iz Srbije. I dan danas ti zahtjevi nisu riješeni. Dobit ću ih valjda početkom rujna, kada mi više ne trebaju. Sada je već početak kolovoza, a mi još nemamo ljude. Činjenica je da se ne može naći ljude za rad i da u velikom broju ugostiteljskih objekata na ispomoć dolaze bake, djedovi, roditelji, stričevi... Jednostavno da se izgura sezona, jer mi nemamo personala. I kada nađete personal izvana, ne možete dobiti papire - ukazao je ovaj ugostitelj spomenuvši i kako je jedan formular na kat putovao 12 dana.

Srećko Blažević, suprug nesuđene djelatnice u hrvatskom turizmu, ispričao je, naime, kako je u Crikvenicu došao živjeti iz Vrbovca, a sa suprugom koja je porijeklom iz BiH i ima BiH državljanstvo, vjenčao se prije 13 godina.

- U Hrvatskoj imamo i svoje nekretnine, uz ostalo, kuću u Vrgorcu. Međutim, došli smo živjeti u Crikvenicu, unajmili smo legalno stan... No, problem se pojavio u policiji gdje smo zatražili prijavu boravišta te su nas tražili naravno vjenčani list kako bismo dokazali da smo u braku, ali i 35 tisuća kuna pologa kako bi se garantiralo da će supruga imati od čega živjeti. A imali smo već gotov ugovor o radu da može sutra početi raditi, a samim time za mjesec dana dobiti i plaću. I bez obzira na to što imamo i nekretnine u Hrvatskoj. No, najgore je što smo taj zahtjev predali prije dva mjeseca i još uvijek čekamo. I ne znam kada ćemo ih dobiti - ispričao je Blažević, u nevjerici ističući kako nije problem ni što su morali platiti, nego upravo to da se papiri toliko čekaju.

Ugostitelj Robert Palić, koji ima nekoliko ugostiteljskih objekata i hotel u Crikvenici, te hotel na Tajlandu, ispričao je, pak, kako je ove godine čak četrdeset djelatnika morao potražiti »preko grane«. No, ističe, pitanje papira je prošlo relativno bezbolno, riješeni su u dvadesetak dana. - Ja sam 90 posto ljudi našao u Beogradu. Svi moji kuhari su, primjerice, odatle. Našao sam ih po preporuci - kaže.

- Mi smo već, unatoč svemu, morali povećati plaće jer doslovno nema ljudi. Lošije kadrove više plaćamo. Kroz ovo snižavanje ćemo moći nadoknaditi plaće, ali ne očekujemo da će se cijene u ugostiteljskim objektima sniziti jer realno, sezona nam je prekratka, uvrh glave 40 do 60 dana i nemamo prostora za to. Uz prekratku sezonu, i sva davanja i opterećenje poslovanja, nije ni čudno da je Hrvatska skupa - kažu ovi ugostitelji.

Dodaju kako je svaka sezona sve lošija.