Ugostitelji: Sad se mogu podići plaće i u red dovesti nepošteni

Ovo je fantastična vijest, preporodit ćemo se. Moramo biti zahvalni Vladi, od vrha i premijera, preko ministra financija do ministra Garija Cappellija, prvi su komentari prezadovoljnih ugostitelja zbog odluke da se PDV na hranu turističkoj branši snizi s 25 na 13 posto. Ali, s obećanjima se ne zalijeću. Što će ta mjera konkretno donijeti i kako će se odraziti na cijene u restoranima i plaće zaposlenih bit će, kažu, jasnije kad se vidi ishod ovogodišnje turističke sezone.

Jedna od boljih vijesti

– Ova odluka nam vraća budućnost, to će biti veliki zamašnjak ne samo za naše ugostiteljstvo nego i za turizam u cjelini. Nemoguće je u ovom trenutku govoriti o konkretnim brojkama i postocima, ali siguran sam da će većina kolega to iskoristiti za dizanje konkurentnosti; ponajprije za ulaganje u kvalitetu i plaće, a, ako se pokaže da je i to potrebno kako bismo ostali konkurentni, i u sniženje cijena – kaže Joso Smolić, predsjednik Ceha ugostitelja pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, koji kaže kako je sniženje PDV-a za jadranske ugostitelje od velikog značenja, a za ugostitelje u unutrašnjosti presudno. – Nama će to biti od velike pomoći, a mnoge će kolege na kontinentu spasiti od propasti. Za zadarskog poduzetnika u turizmu Tomislava Faina, koji uz turističku agenciju i objekte za smještaj, u Zadru ima i nekoliko ugostiteljskih objekata, vijest o nižem PDV-u jedna je od boljih koje je čuo u posljednje vrijeme. Same brojke 25 i 13, kaže, dovoljno govore u kojoj se mjeri tolikim sniženjem Poreza na dodanu vrijednost ugostiteljima olakšavaju uvjeti poslovanja.

– Uz sadašnji PDV od 25 posto čak i jadranski ugostitelj koji dobro radi cijelu godinu, ima restoran srednje više kvalitete, a prijavljuje sav promet i radnicima isplaćuje cijelu plaću preko računa, a ne dio u kuverti, samo je mogao preživljavati. Meni uspijeva iz godine u godinu povećavati prihod, pa sam mogao i pet do 10 posto dizati plaće za svojih stotinjak radnika u ugostiteljskim objektima. Možda je to išlo na štetu nekih drugih stvari, ali prioritet mi je nagraditi radnike. Sniženje PDV-a je definitivno veliko rasterećenje, osjetit će ga na plaći i moji zaposlenici, ali mislim da je time ipak napravljena tek prva polovica posla – kaže ovaj netipični zadarski poduzetnik koji iz vlastitog restorana neće izići da ne plati kavu koju je popio ili ručak koji je pojeo.

I dalje ispodprosječne plaće

– Sada je trenutak da se napravi reda među ugostiteljima i odvoji one koji rade pošteno od onih koji kradu. Kako drugačije nego tom riječju objasniti da jedan restoran prijavljuje šest milijuna kuna prometa godišnje, a prvi do njega, s istim brojem gostiju, samo jedan milijun? Puno govori i to što su u ugostiteljstvu, prema službenim podacima, niske, ispodprosječne plaće, a mi svi znamo koji smo u tom poslu da nije tako, nego da je rasprostranjena praksa da se dio plaće ljudima isplaćuje na crno, direktno na ruke. Nažalost, tako se radi u većini lokala, a to nije korektno ni prema radnicima, ni prema državi, a u konačnici ni prema gostima – jasan je T. Fain, koji je inače i predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija.

Koordinacija ugostitelja Hrvatske, pak, poručuje jučer kako je smanjenje PDV-a spas u zadnji tren. Razliku koja će im ostati nakon sniženja stope PDV-a, kažu, preusmjerit će u dizanje plaće, zapošljavanje domaćih ljudi, kupnju kvalitetnijih domaćih proizvoda i, općenito, dizanje kvalitete. Prvi čovjek turske Dogus grupe u Hrvatskoj, koja uz marine ima i dva hotela, Burak Baykan također pozdravlja sniženje stope PDV-a na hranu u ugostiteljskim objektima. To će, kaže, kompletnoj turističkoj industriji osigurati komforniju poziciju na tržištu. – Ta će mjera svakako biti poticaj za nova ulaganja i dizanje kvalitete, što je jamstvo za povećanje prihoda, a onda i povećanje plaća zaposlenima – smatra Baykan.

