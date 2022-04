Udruga socijaldemokrata prerast će u političku stranku, u Zagrebu sve koordinira Bernardić

Udruga Socijaldemokrati koju su osnovali bivši SDP-ovci nakon što su izbačeni iz svoje bivše stranke i koja okuplja veliku većinu od 18 saborskih zastupnika Kluba socijaldemokrata jučer je u Zagrebu osnovala i svoju podružnicu.

Ona će se vrlo brzo pretvoriti i u stranačku zagrebačku organizaciju s obzirom na to da bi Udruga socijaldemokrata u idućih pola godina trebala prerasti u političku stranku i to, ne bude li novih izbora do tada, odmah i parlamentarnu. U koju će se, može se očekivati, uključiti velik broj od gotovo četiri tisuće bivših članova SDP-a, mahom izbačenih iz stranke prošlog ljeta.

Da je nova stranka cilj, potvrdio je jučer i glavni tajnik udruge, nekad glavni tajnik SDP-a, Nikša Vukas koji je poručio okupljenima kako se neće vraćati na ono što je iza njih jer su okrenuli novu stranicu.

– Lagano i tiho premrežavamo Hrvatsku. Mi smo udruga koja će se pretvoriti u stranku – kazao je Vukas.

Bivši predsjednik SDP-a, danas potpredsjednik i koordinator udruge za Zagreb Davor Bernardić, poručio je pak kako je Zagreb lokomotiva razvoja bez koje nema napretka Hrvatske.

VIDEO Predsjedništvo SDP-a izbacilo Bernardića i još šestero zastupnika