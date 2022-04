Hoće li SDP gurnuti Ranka Ostojića u utrku za Split

Novi izbori u Splitu za gradonačelnika i Gradsko vijeće, koji bi se, kako stvari stoje, trebali održati početkom ljeta novo su miješanje karata. A novo miješanje karata je i nova prilika za sve one stranke koje su na prošlim lokalnim izborima, blago govoreći, podbacile. Jedna od takvih stranaka je i SDP koji u novim izborima vidi i novu šansu za sebe, pa se od njegovih istaknutih članova može čuti kako vrh stranke ovaj put ne bi trebao pri odabiru kandidata za gradonačelnika prepustiti isključivo splitskoj organizaciji da vodi glavnu riječ, već bi se i Iblerov trg trebao aktivnije uključiti u izbor prvog čovjeka grada, a potom i u kreiranje liste za Gradsko vijeće. I dok gradska organizacija zasad, kako se čuje, priželjkuje Davora Matijevića u ulozi kandidata, oni koji su protiv te ideje spominju pak dva nova imena.

Ime za teške bitke

Jedno od njih je i ono potpredsjednika SDP-a, Splićanina Ranka Ostojića koji je jedno od najprepoznatljivijih lica u SDP-u, koji se nikada nije libio teških bitaka i kojemu kratka kampanja koja se očekuje na ponovljenim izborima nimalo ne može štetiti jer se nikome u Splitu ne mora posebno predstavljati. Drugo pak ime koje se čuje kao poželjno za ulogu kandidata za gradonačelnika je ono uglednog splitskog pedijatra Joška Markića, inače vijećnika u županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije kojeg, kažu naši izvori, građani Splita jako dobro poznaju, koji je aktivan u stranci i u njezinim odborima i koji bi sigurno mogao postići odličan rezultat. No kojeg se, čuje se, na kandidaturu nagovaralo i prije deset mjeseci, ali od toga na kraju nije bilo ništa.

- Ne želim ništa komentirati. Prije svega, to je odluka gradske organizacije - znakovito je poručio Ranko Ostojić čiji “navijači” u stranci drže da bi on sasvim sigurno “povukao” listu SDP-a za Gradsko vijeće i postigao bolji rezultat od onoga koji je splitska organizacija isporučila prije manje od godinu dana. Tada je, podsjećamo, splitski SDP donio odluku da kandidat za gradonačelnika Splita bude javnosti relativno nepoznati Ante Franić, a tadašnji predsjednik organizacije Goran Kotur bio je kandidat za njegova zamjenika. Bio je to potez koji je izazvao niz kritika u SDP-u, posebice u Splitu gdje su članovi SDP-a pisali i pismo u kojemu su protestirali što se na izbore “gura” relativno nepoznata osoba umjesto da odgovornost za izborni rezultat preuzme šef organizacije. Štoviše, među kritičarima se kasnije našao i sam Ranko Ostojić koji je pitanje odgovornosti splitske organizacije povlačio i na samom Predsjedništvu stranke. I to nakon izrazito lošeg izbornog rezultata jer Franić nije bio ni blizu ulasku u drugi krug, dok je u Gradsko vijeće ušlo samo troje SDP-ovih vijećnika. Kako je u međuvremenu Franić napustio SDP, ta je stranka spala na samo dvoje vijećnika u splitskom Gradskom vijeću, od kojih je jedan Davor Matijević, kojega splitsko vodstvo SDP-a sada priželjkuje u ulozi kandidata za gradonačelnika. Inače, u splitskoj gradskoj organizaciji SDP-a sumnjaju da će se vrh stranke upletati u izbor kandidata i nametati svoje ideje i drže da će odluka o kandidatu biti prepuštena upravo lokalnoj organizaciji.

Protiv nametanja

- Niti je Ostojić izrazio želju da bude kandidat niti se može govoriti o tome da bi Ostojić samim time što bi se kandidirao, rezultat i donio. Pitanje je to procjene. O svemu se može razgovarati pa i o tome, ali ne bi bilo dobro da se kandidata nameće. To može biti i Ostojić ako se tako odluči, ali mora to biti stvar dogovora. U tom slučaju ne bi bilo nikakvih opstrukcija od organizacije. Ali budemo li koristili Ostojića kao nekakvog džokera, moramo biti svjesni da to pokazuje i da organizacija nema neke budućnosti i da igramo samo na ziherašku poziciju, da cijelu generaciju mlađih političara prikazujemo kao nesposobne - kaže pak jedan član splitske organizacije SDP-a.

Nema sumnje da će Iblerov trg morati brzo donositi odluke po ovom pitanju. Hoće li ponovno prepustiti odabir splitskom SDP-u ili se opasno uplesti što bi, realno, vjerojatno napravili i prije deset mjeseci da stranka tada nije bila u kaotičnoj situaciji, zanimljivo je pitanje. Podsjećamo, početkom prošle godine, nekoliko mjeseci prije kampanje za lokalne izbore, vrh stranke odlučio je raspustiti zagrebačku organizaciju, slično se dogodilo i u mnogim drugim organizacijama, a iz same stranke brisano je više tisuća članova zbog raznoraznih razloga. Sve to bili su i više nego konkretni razlozi zbog kojih se vodstvo SDP-a na čelu s Peđom Grbinom nije željelo žešće miješati i nametati organizacijama svoje kandidate kao što je, primjerice, učinilo u Zagrebu gdje je stranka, nakon prvotne ideje da se ide s Gordanom Marasom kao kandidatom za gradonačelnika, “oktroirala” Joška Klisovića.