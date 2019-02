Udovice islamista vraćaju se u Europu

Raspad i konačno uništenje Islamskog kalifata, odnosno paradržave koju su islamisti ISIL-a prije nekoliko godina stvorili na području Sirije i Iraka stavio je Europu pred novi problem. Sada se na Zapad počinju vraćati udovice ISIL-ovih terorista koje su prije nekog vremena iz Europe, SAD-a ili Kanade pobjegle u Siriju kako bi se tamo udale za islamiste. One se ne kriju i tvrde kako nema nikakve osnove za njihov progon jer, kako kažu, nisu učinile ništa loše.

Igraju na ljudska prava

Upravo ovih dana u Velikoj Britaniji traje velika javna rasprava o slučaju devetnaestogodišnje Shamime Begum koja je kao petnaestogodišnjakinja pobjegla od kuće i otišla u Siriju kako bi među islamistima pronašla supruga.

– Znala sam da skidaju ljudima glave i znala sam da su okrutni, ali to mi nije bio problem. Ja sam bila sasvim za to. Ali nisam ja sudjelovala u ubojstvima, nikada nisam učinila ništa loše, bila sam samo kućanica – kaže Begum, koja je službeno od vlade u Londonu zatražila da joj se omogući povratak u Veliku Britaniju, njoj i njezinu djetetu koje je rodila prije nekoliko dana. Jer Shamima se odmah nakon dolaska u Siriju udala za jednog od islamista koji je u međuvremenu ubijen u borbama. Usto, Shamima kaže da bi sve ovo ponovila kada bi joj se pružila prilika.

– Ne žalim ni najmanje, odlazak u Siriju učinio me je jačom. Tamo sam i upoznala svog supruga, a takvog čovjeka ne bih našla u Velikoj Britaniji. Bilo mi je lijepo u Siriji, ali vremena su postala teška i najbolje bi bilo da se vratim u Veliku Britaniju – potvrdila je Shamima. Ona se trenutno nalazi zajedno s novorođenim djetetom u izbjegličkom kampu na sjeveru Sirije, a dvoje njezine starije djece umrlo je prije nekog vremena od gladi i bolesti.

Zahtjev mlade islamistice koja, s jedne strane, i dalje drži kako je vjerski muslimanski rat potpuno ispravna stvar, a s druge strane, ima potpuno ispravne britanske dokumente i državljanstvo i želi uživati sve blagodati demokratskog sustava kojega je prezirala, potaknuo je veliku raspravu u Britaniji. I to do te mjere da je podijelio i članove vlade Therese May. S jedne strane je britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid, koji tvrdi kako Shamima ne treba dolaziti na Otok.

– Ako netko pobjegne i pridruži se ISIL-u, učinit ću sve što je u mojoj moći da ga spriječim da se vrati – ustvrdio je Javid.

S druge strane je pak ministar pravosuđa David Gauke, koji tvrdi kako vlada ne može nekome zabraniti da se vrati u domovinu i načiniti ga osobom bez državljanstva. Podjednako kao i članovi vlade, podijeljeni su i prosječni Britanci. Dok jedni tvrde kako Shamimi ne treba dopustiti povratak u zemlju, već ju jednostavno prognati, drugi smatraju kako je riječ o britanskoj državljanki za koju se društvo mora brinuti.

Slična je situacija i s Hoda Muthanom, jednom od rijetkih Amerikanki koje su kurdske snage uhitile u Siriji, u koju je došla kako bi si među islamistima našla supruga. Uhvaćena je kada je krajem prošle godine, zajedno s djetetom pokušala pobjeći iz jednog od posljednjih ISIL-ovih uporišta u Siriji. Islamist za kojega je bila udana je poginuo, a Hoda se odlučila, kada je vidjela kako se cijeli kalifat urušava, vratiti kući u Alabamu.

Sada se nalazi u jednom izbjegličkom kampu, a pisala je američkoj vladi da joj se dopusti povratak kući bez ikakvih posljedica. Tvrdi da je potpuno nevina te da nije nikada sudjelovala ni u vojnim akcijama ni u agitaciji za džihad. Pritom je zaboravila na svoj Twitter profil koji je snimljen. Kada je Hodin suprug poginuo u Kobaneu 2015. godine, Hoda je počela s propagandnim porukama upućenima Amerikancima.

“Pregazite ih sve”

“Amerikanci, probudite se! I muškarci i žene! Imate puno toga učiniti, izađite na ulice i prolijte krv. Ili iznajmite veliki kamion i pregazite ih sve. Veterane, patriote... Pobijte ih”, glasi jedan od tvitova koje je Hoda objavila iz Sirije. Ovakve poruke ponavljala je na društvenim mrežama svakih nekoliko dana, a sada tvrdi kako to nema s njom nikakve veze. Jer su joj, tvrdi, oduzeli mobitel i objavljivali u njezino ime.

I dok Britanka Shamima još i ima neke šanse da se nekažnjeno vrati u Veliku Britaniju, Hoda će, ako dođe u SAD, biti zasigurno izvedena pred američki sud.

Procjenjuje se kako je ovoga trenutka tisuću-dvije udovica ubijenih islamista koje su podrijetlom sa Zapada i koje sada, kada je tzv. kalifat sveden na posljednji džep otpora, pokušavaju pronaći put do zemalja iz kojih su došle u Siriju i Irak. Dobar dio njih smješten je kampu Roy na sjeveru Sirije, zajedno sa svojom djecom koja su odgajana u duhu radikalnog islamizma.

Među ovim nevjestama džihada najveći je broj njih iz Velike Britanije i Belgije, ali ima ih znatan broj i iz Njemačke, Austrije, Francuske... I iz Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se kako nekoliko desetak djevojaka koje su prije nekoliko godina pobjegle u Siriju kako bi se, najčešće radikalizirane na internetu, udale za islamiste, sada čekaju povratak u BiH. Procjenjuje se kako se do sada pedesetak osoba, što bivših boraca ISIL-a što udovica čiji su supruzi poginuli u Siriji, već uspjelo vratiti u BiH. A još ih dobar dio čeka svoju priliku za povratak.

– Moja je sestra napravila grešku i puno je propatila kada je otišla u Siriju. Ali sada zaslužuje da se vrati kući – ustvrdila je Alema Dolamić iz Sarajeva, čija je sestra Turskoj kao udovica islamista. Nepoznata je sudbina Hrvatice, džihadističke nevjeste, Dore Bilić.

