Na ulici u Njemačkoj srela svog otmičara iz ISIL-a

Strah zapadnih obavještajnih službi kako su s migrantima u EU ušli borci terorističke organizacije ISIL-a pokazao se opravdan. Slučaj djevojke iz Iraka, Ashwak Haji Hamid, koja je u njemačkom gradu Stuttgartu prepoznala svojeg silovatelja i mučitelja, pripadnika ISIL-a, dignuo je njemačku obavještajnu službu na noge.

Naime, 19-godišnja Ashwak, koja je prije četiri godine iz Iraka pobjegla iz ruku ISIL-a i dobila azil u Njemačkoj, bila je lani prisiljena ponovo pobjeći nakon što je tamo susrela svog bivšeg “vlasnika”.

– Smrznula sam se kad sam pogledala njegovo lice. Bio je to Abu Humam, ista strašna brada i ružno lice – kazala je Ashwak koja je hodajući prema kući u Stuttgartu, gdje je dobila azil, susrela Abu Humama.

Potresna ispovijed

On je bivši čuvar robova terorističke organizacije Islamske države, koji je također došao u Europu u izbjegličkom valu i, nevjerojatno, dobio azil u Njemačkoj. Ashwak, koja pripada progonjenoj etnoreligioznoj manjini Jezidima, koje ISIL smatra “nevjernicima”, bila je u grupi djevojčica i djevojka koje je ISIL oteo u Iraku, u gradu Mosulu. Nakon toga pripadnici ISIL-a dijelili su ih među sobom i preprodavali kao seksualno roblje. Prvo su je odveli u Siriju u grad Shaydayde u provinciji Hasake, a nakon toga vraćena je u Mosul. Ashwak je u svojoj potresnoj ispovijesti ispričala kako ju je ISIL zarobio 3. kolovoza 2014., ali uspjela je pobjeći iz ropstva već 22. listopada 2014. Čovjek koji ju je kupio na tržnici robova bio je upravo Muhamed zvani Abu Humam.

– Prvo sam pomislila da je on, ali onda sam pomislila da to ne može biti moguće – kazala je Ashwak koja se, kako kaže, sledila kada ga je opet vidjela u veljači ove godine, u mjestu Schwabish Gmund u blizini Stuttgarta. Abu Humam tada joj se obratio pitajući je: “Jesi li ti Ashwak?” Ona mu je odgovorila da nije i da ga ne poznaje. “Da, poznaješ me i ja poznajem tebe. Znam koliko dugo živiš u Njemačkoj”, bile su njegove riječi koje su joj utjerale strah u kosti.

Kupio je za 100 dolara

Čovjek koji ju je kupio, kako kaže, za 100 dolara, dalje joj je na arapskom rekao da zna kako živi s majkom i bratom od 2015. a rekao joj je čak i njezinu adresu u Stuttgartu. Ashwak ističe da ovdje nije riječ samo o njoj: “Mnoge jezidske djevojke već su vidjele muškarce koji su bili tamo kad su bile u zatočeništvu.”

Slučaj Ashwak dignuo je na noge ne samo njemačku sigurnosnu službu već i ostale službe u zemljama članicama EU. Iako u samom početku, nakon prijave slučaja njemačkoj policiji, policija nije ništa poduzela, kada se javilo desetak djevojaka, njemačka je policija pokrenula potragu na temelju crteža koje su napravili uz pomoć zlostavljanih djevojaka s obzirom na to da su vjerojatno svi oni ušli s lažnim identitetima. Frauke Köhler iz državnog tužiteljstva kaže da je policija pokušala sve kako bi locirala Abu Humama, no da ga nisu uspjeli naći.

U međuvremenu, dok veliki broj migranata preko BiH želi u Europu, sirijsko ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe objavilo je kako se više od dva milijuna Sirijaca iz devet zemalja svijeta želi vratiti u Siriju nakon oslobađanja velikog dijela teritorija od ISIL-a. Najveći je broj iz Turske, njih oko milijun, zatim iz Njemačke oko 200 tisuća, iz Jordana oko 180 tisuća te iz Danske, Austrije, Slovenije, Italije, Egipta i Brazila.

VIDEO Oružje koje je imalo ključnu ulogu u oslobađanju Hrvatske