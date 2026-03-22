Na oduševljenje splitskog HDZ-a, Hajduka i Torcide, kreće rušenje simbola jugoslavenskog totalitarizma...

Subota

14. 3. 2026.

Naši rasturaju Amere i Bibijevu cionističku bandu u Iranu, našoj pradomovini, pa je ajatolah Mojtaba Hamnei napravio jedini logični potez koji je mogao. Postavio je junaka Pradomovinskog rata pukovnika Skeju na čelo Iransko-hrvatske revolucionarne garde! Svečanost koja se održala na tajnoj lokaciji nije zasjenio manji incident u režiji legendarnog Marka, branitelja naše domovine i pradomovine. Ajatolah ga je htio promovirati u čin generala, ali je skromni Marko rekao da bi više volio biti poglavnik, na što se ajatolah nasmijao i rekao da može, ali da se ufa da mu još dugo neće graditi grobnicu od zlata. Tijekom svečanog obraćanja, pukovnik Skejo iznenadio je sve nazočne i izazvao erupciju oduševljenja kada im je najavio dolazak nove postrojbe hrvatskih dragovoljaca koje predvodi legendarni hrvatski postratni heroj Josip Dabro. Kada su to čuli pripadnici Iransko-hrvatske revolucionarne garde, skinuli su se goli do pasa i u zrak ispalili po par rafala iz kalašnjikova, nakon čega su iz sveg glasa zapjevali: "Kreni iransko-hrvatska gardo, judeomasonsku bandu zgazi!"

Nedjelja

15. 3. 2026.

Sandra Benčić protjerana iz Havane! Čelnica antihrvatske komunjarske platforme Možemo prva je pohitala u pomoć komunjarama na Kubu, kojoj prijeti čelnik slobodnog svijeta, upravitelj većeg broja atomskih bombi, vlasnik većinskih prava na svrgavanje režima i širenje demokracije, nesuđeni nobelovac, Plenkijev frend Donald. Kubansko-komunjarsko vodstvo dočekalo je Sandru s oduševljenjem, očekujući da će im donijeti pomoć u ljudstvu i tehnici. Međutim, kada im je Sandra u krcatom Gran teatru de la Habanera, u kojem se skupila kubanska krema koja je uoči Sandrina obraćanja klicala 15 minuta uzvikujući "Hasta victoria siempre", "Patria o muerte", "Venceremos", "Socialismo o muerte" i "Patria y vida!", predstavila program pomoći koji se sastoji od donacije 30 bicikala i izgradnje biciklističkih staza u Santa Clari, ljudi nisu mogli vjerovati, pa su je potjerali da se vrati odakle je i došla: "Nama trebaju thompson, kalašnjikov, a i zbrojevka, a ne bicikli", poručio je Sandri Miguel Diaz-Canel, predsjednik Kube i prvi sekretar Komunističke partije.

Ponedjeljak

16. 3. 2026.

Cijeli Sinj ispratio je gradonačelnika Miru Bulja, koji se krenuo obračunati s velikosrpskim agresorom, srbijanskim ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem koji mu je poručio da je "ustaško govedo" koji bi, kada bi došao u Hrvatsku, "zadlanio preko usta" samo zato što je Bulj poručio Aci Srbinu da je "smrad četnički" i da će proći "kao u Oluji '95.", nakon što je Aca kupio rakete "Zagrepčanke" i tako neizravno zaprijetio našoj domovini. Bulj je iz Sinja krenuo traktorom, kako bi "još jednom podsjetio hrvatsku javnost na herojsku '95. i slamanje kičme krajiškoj vojsci". Upravljajući IMT-om, Bulj je novinarima, koji su sjedili u prikolici, rekao da ga je Glišić uvrijedio: "Uvridio me kada mi je rekao da san govedo. Za ovo šta je rekao da san ustaša, fala mu lipa, tu me pozitivno iznenadio. Da je reka da san konj, ajde de, ipak san bio alkarski momak, ali govedo nisan, a nisan bio niprije! Iđen sada u Zemun di ga čekan u ringu, pa da vidin kako će me to 'zadlamit'!" Novinari su ga pitali zašto meč ne organizira negdje u Hrvatskoj, jer je Glišić spominjao fajt na našem svetom tlu, na što je Miro odgovorio kratko: "Pa Zemun je Hrvatska!"

Utorak

17. 3. 2026.

Europa uvodi restrikcije u opskrbi nafte! Uskoro kreće par-nepar, kao u tamnici naroda, prokletoj Jugoslaviji! Plenki, koji danonoćno brine za naše blagostanje, navodno se na tajnoj lokaciji već sastao u Bihaću s Fikretom Abdićem, gdje je dogovorena dostava iranske nafte, koju će tajnim kanalima poglavnik Iransko-hrvatske revolucionarne garde Marko Skejo dopremati iz Teherana! Cijelu će operaciju, na opće iznenađenje, kontrolirati srpske Crvene beretke, na što je Skejo podigao obrve, ali ga je navodno nazvao izvjesni I. Č. (76), umirovljenik s izrazitom naklonošću prema trgovini naftom, koji je poručio Skeji da se smiri i da se sjeti kako se to nekada radilo.

Srijeda

18. 3. 2026.

Na oduševljenje splitskog HDZ-a, HNK Hajduka, udruge Naš Hajduk i Torcide, uskoro kreće rušenje odvratnog simbola jugoslavenskog totalitarizma, na kojem su pripadnici Udbe, Srbi, jugooficiri i jugooficiruše plakali za najvećim masovnim ubojicom Hrvata u povijesti, genocidnim ruskim grofom i lažnim Josipom Brozom, zvanim Tito! Na javni natječaj za rušenje stigle su dvije ponude. Javila se domaća tvrtka BBB, koja u ponudi kaže da okuplja simpatizere Dinama, "koji Poljud demoliraju godinama", dok je druga ponuda stigla iz prijateljskog Beograda, odakle Aca Srbin poručuje da će rado "lično srušiti Poljud", na koji će ispaliti balističku raketu "Splićanku". Međutim, ponude su dočekane s rezervom, jer i Aca i Bojsi nude da će posao napraviti besplatno, pa je u splitskom HDZ-u nastala konsternacija, jer ako posao bude besplatan, kako će se onda oni ugraditi u njega?

Četvrtak

19. 3. 2026.

Dok se stočni fond u Segetu, Marini i Trogiru polako oporavlja od janjocida u režiji nekadašnjeg načelnika općine Seget, a danas političkog uznika Vinka Zulima, optuženog za proždiranje janjetine u vrijednosti 41.000 eura u kraćem periodu od manje od dvije godine. Treba priznati da Vinko i ekipa nisu diskriminirali ni drugu spizu, pa su se tako na meniju znale naći i Jakobove kapice, crni rižot, hobe, lignje, škarpine i svašta nešto. Ljubomorna bagra iz oporbe koju Vinko nikada nije zvao ni u jedno popularno proždiralište u okolici, na danas održanom ročištu, redom su Vinka pribijali na križ, kao da bi i njima bilo mrsko platiti paprčnjak općinskim novcem. Vinko se nije pojavio na ročištu. Novinare je primio tijekom blagovanja na Boraji: "Jesan i opet bi napravio isto! Šta san triba, gladan radit? Nisan trošio srpsko nego hrvacko, neka pati koga smeta!", odgovorio je jalnušima simpatični svežder iz Segeta, nakon čega je za novinare naručio "zericu rebara, da ne odete gladni" i blago podviknuo na konobara: "Jere, pripazi da ne bude krvavo ka zadnji put, ka san ode bija s članovima Povjerenstva za socijalu!"

Petak

20. 3. 2026.

Veličanstvenu prisegu prvih 800 ročnika u Požegi zasjenio je manji incident, kada se na postrojavanju pojavio i jedan muškarac u srednjim godinama koji je plačnim glasom zamolio zapovjednika da se i on priključi ročnicima. Kada su ga upozorili da je prestar, počeo je plakati i vikati, pa je pozvana policija, ali i hitna pomoć, jer je čovjek, koji je kasnije identificiran kao N.G. (44) iz Vrgorca, djelovao neubrojivo. Vikao je da je saborski zastupnik i da je ranije imao priziv savjesti, ali da ju je izgubio ulaskom u Sabor i da bi sada želio odslužiti vojni rok.