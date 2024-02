Udio žena u upravama manji nego prošle godine: Hrvatska ponovno ispod europskog prosjeka

SELECTIO indeks žena, koji već 20 godina mjeri udio žena u upravama društava u sastavu indeksa CROBEX, u 2024. iznosi 19,4% i bilježi pad u odnosu na 22,2% istog razdoblja 2023. godine. Za usporedbu, zastupljenost žena u upravama 350 najznačajnijih društava na Londonskoj burzi prema podacima The Female FTSE Board Report za 2023. je 40% i pokazuje trend rasta. Prema podacima Europskog instituta za jednakost rodova iz 2023., udio žena u upravama najznačajnijih društava izlistanim na burzama u Europskoj uniji je 34,7% te također pokazuje trend rasta.

Sve manje tvrtki s predsjednicom uprave

Smanjio se broj društava s predsjednicom uprave u sastavu indeksa CROBEX s četiri na tri društva u usporedbi s prošlom godinom. Društva s predsjednicom uprave su: Brodogradilište Viktor Lenac d.d. i Ericsson Nikola Tesla d.d u kojima je predsjednica ujedno i jedina članica uprave, te Podravka d.d. u kojoj žene čine 40% Uprave.

POVEZANI ČLANCI:

Sve više tvrtki koje nemaju nijednu ženu u upravi

Postotak kompanija, sastavnica CROBEXA, koje u upravama nemaju niti jednu ženu, tzv. zero companies, povećao se za 11,7 p.p. u odnosu na prošlu godinu. Takvih kompanija u sastavu CROBEXA je trenutno 45%. Za usporedbu, od 100 najznačajnijih kompanija na Londonskoj burzi, 94% njih ima barem jednu ženu u upravi.

Zastupljenost žena u politici prema trenutnom sazivu Sabora bilježi blagi pad u odnosu na prošlu godinu i iznosi 32,7% te je usporediva s udjelom žena u politici država Europske unije (33%). Zastupljenost žena u znanosti je blago porasla u odnosu na prošlu godinu, mjerena udjelom u redovnom članstvu HAZU-a (12,1%).

Paradoks razlike u plaćama

Obrazovna postignuća značajno utječu na razinu plaća, pri čemu je visoko obrazovanje u korelaciji s višim primanjima. Međutim, paradoks razlike u plaćama očit je u gotovo svim zemljama članicama EU-a: žene obično imaju višu razinu obrazovanja od muškaraca, no i dalje su nedovoljno zastupljene na bolje plaćenim izvršnim funkcijama, uključujući imenovanja u upravama i izvršnim odborima.

Hoće li uvođenje EU Direktive poboljšati situaciju?

Europska unija je prije dvije godine donijela Direktivu o rodnoj ravnopravnosti na rukovodećim pozicijama koja zahtijeva da tvrtke koje kotiraju na burzama osiguraju da podzastupljeni rod - obično žene - imaju najmanje 40% imenovanja u nadzornim odborima ili barem prosječno 33% svih pozicija u nadzornim ili izvršnim odborima. Cilj je uspostaviti transparentne procese zapošljavanja unutar tvrtki, osiguravajući da, u slučaju da kandidati imaju potpuno jednake kvalifikacije prednost ima kandidat manje zastupljenog roda.

"Prema McKinsey istraživanjima Hrvatska može povećati svoj BDP za četiri milijarde eura godišnje do 2030. kroz veću participaciju žena na rukovodećim pozicijama no do tih brojki nećemo doći ako ne uvedemo mjere koje će ohrabriti i podržati žene da se uključe u upravljanje, a to možemo učiniti uvođenjem kvota ili ciljeva za zastupljenost žena, poticanjem i mentoriranjem, osiguravanjem fleksibilnog radnog vremena i ravnoteže između posla i privatnog života te promicanjem kulture ravnopravnosti", izjavio je Aleksandar Zemunić, direktor SELECTIO Grupe. Tvrtke koje nose certifikat Poslodavac Partner, a kojih ima stotinjak, već sada imaju u prosjeku 41% žena na upravljačkim pozicijama te 49% žena u talent poolu.

Također, udio žena u upravama društava dobitnika certifikata Poslodavac Partner iznosi 25,9%. Tvrtke koje se posebno ističu su Poslovna inteligencija d.o.o. i TRS d.d. sa 100% zastupljenosti žena u upravama, Pliva Hrvatska d.o.o. sa 75% zastupljenosti te Zagrebačka pivovara d.d. i Zvijezda plus d.o.o. sa 66,7% zastupljenosti. Inače, kroz projekt Poslodavac Partner provedeno je više od 20,000 evaluacija HR sustava u nekima od najuspješnijih organizacija u Hrvatskoj te je ostvaren pozitivan utjecaj na preko 200,000 zaposlenika u regiji.

Uvođenje Equal Pay Champion certifikata

Novost od ove godine je uvođenje Equal Pay Champion certifikata kojim SELECTIO Grupa prepoznaje tvrtke koje predvode na putu prema ravnopravnim plaćama. Ovaj certifikat predstavlja prvi korak prema ravnopravnosti, a 15. ožujka na svečanoj dodjeli prvih certifikata koja će se održati u Zagrebu saznat ćemo prve Equal Pay Champion organizacije u Hrvatskoj.

"Znamo da stvaranje jednako vrednovanog radnog mjesta može biti izazovno i upravo zato nudimo pomoć na tom putu. Equal Pay Champion otvoren je za prijave svih tvrtki bez obzira na veličinu i tip djelatnosti. Cilj certifikata je prepoznati organizacije koje su pioniri u ostvarivanju rodne ravnopravnosti te potaknuti druge na pozitivne promjene u svojim internim politikama", objasnila je Lara Šubić Šuša, voditeljica Equal Pay Champion projekta pokrenutog od strane SELECTIO Grupe.

VIDEO Kako se obraniti ako vas netko napadne? Donosimo osnove samoobrane za žene