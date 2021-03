Učenici u Kaliforniji zbog grijeha predaka na satu će klicati astečkim bogovima

Odbor za obrazovanje u Kaliforniji prošlog je tjedna usvojio kurikulum kojim će se u srednje škole uvesti etnički studiji na kojima će učenici učiti o povijesno marginaliziranim skupinama građana u Sjedinjenim Državama. Riječ je o jednom o najkontroverznijih dokumenata u novijoj povijesti američkog školstva, za čije su donošenje trebale godine, i to zbog navodno problematičnog prikaza američke povijesti.

Jednoglasno usvojen

Prošlog četvrtka odbor za obrazovanje usvojio je jednoglasno novi kurikulum. Namjera tvoraca programa jest da učenici proučavaju povijesti manje spominjanih rasnih i etničkih grupa u Americi. Zaključili su da je obrazovanje najbolji put za borbu protiv mržnje i rasizma.

Kurikulum se fokusira na četiri skupine: Afroamerikance, Hispanoamerikance, Amerikance azijskog podrijetla te domoroce, odnosno Indijance. Više su od tri četvrtine učenika u Kaliforniji nebijelci. Učenici će tako učiti primjerice o poeziji Amerikanaca japanskog podrijetla koji su tijekom Drugog svjetskog rata zatvoreni u logore te im se preporučuje da intervjuiraju crnce i Korejce koji su živjeli u Los Angelesu 1992. tijekom uličnih sukoba tih dviju skupina.

No, program je u osnovi vrlo kontroverzan. Tvorcima kurikuluma trebalo je dvije godine da ga tri puta preprave kako bi ga se moglo usvojiti. Posebno su se snažno pobunile židovske skupine zbog navodnog antisemitizma u prethodnim verzijama kurikuluma, uključujući i postavljanje pokreta BDS koji traži politički i ekonomski bojkot Izraela uz pokret Crni životi vrijede. Mnoge su od tih kovanica promijenjene u konačnoj verziji. I Amerikanci arapskog podrijetla na kraju su se pobunili da su zapostavljeni.

No, posebno su se pobunili konzervativci, i to zbog prikaza američke povijesti. Glavni je cilj kurikuluma “dekolonizirati Ameriku”. Preci kršćanskih Amerikanaca pri dolasku u SAD, stoji u dokumentu, proveli su teocid nad bogovima domorodačkog stanovništva. To je dovelo do kolonizacije, dehumanizacije i genocida nad indijanskim stanovništvom.

Domorodački napjevi na satu

Profesori bi također prema novom kurikulumu morali učenicima puštati tradicionalne domorodačke napjeve i pjesme te molitve njihovim bogovima. Na jednom satu zajedno bi profesori s učenicima trebali izvikivati pokliče astečkim bogovima, uključujući bogu Teskatlipoki od kojeg bi učenici trebali tražiti da im dade moć da budu borci za društvenu pravdu.

Zato se konzervativni dvotjednik National Review pobunio protiv usvajanja dokumenta. “Predloženi je kurikulum etničkih studija vjerojatno najradikalniji, polemički i ideološki najviše nabijen obrazovni dokument ikada ponuđen javnosti u slobodnom svijetu”, napisali su.

