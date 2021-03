Najmanje 15 mrtvih u sudaru vozila i kamiona u Kaliforniji: U vozilu bilo 27 putnika

Najmanje je 15 osoba poginulo u sudaru vozila krcatog putnicima i kamiona u utorak na jugu Kalifornije, priopćio je bolnički centar koji je primio dio žrtava nesreće.

"Mislimo da je u SUV vozilu (gradsko vozilo s pogonom na sva četiri kotača) koje se sudarlio s teretnom poluprikolicom punom šljunka bilo 27 putnika", rekla je Judy Cruz, voditeljica hitnog odjela u bolnici El Centro, blizu meksičke granice.

Po njezinim riječima, najmanje je 14 putnika umrlo na mjestu nesreće, a jedna po prijemu u bolnicu, na čiji je hitni odjel primljeno još šest osoba.

#BREAKING: New footage shows the scene after a #SUV and #truck collided on HWY 115 near #Holtville, #California. Preliminary scanner reports suggest at least 15 people have been killed or injured. Video via Mario Gomez on Facebook.



