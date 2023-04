U Zlataru i Varaždinu predmeti iz DR Konga pravilno su dodijeljeni sucima

Nalaz inspekcije Ministarstva pravosuđa na sudovima u Zlataru i Varaždinu zapravo je samo potvrdio ono što smo još u početku afere s posvojenjem iz DR Konga u Večernjem listu utvrdili provođenjem ankete na svim općinskim sudovima nadležnim za postupke priznanja stranih presuda. Već sama činjenica da je još 14 sudova na isti način priznavalo odluke o posvojenju iz DR Konga govorila je da se ne može samo zbog toga sumnjati u neke nezakonitosti pa ni u korupciju. U vezi s provedenim nadzorom, iz Ministarstva pravosuđa dobili smo očitovanje koje prenosimo u cijelosti:

"Pravosudna inspekcija Ministarstva pravosuđa i uprave, temeljem ovlasti Ministarstva utvrđenih člankom 71., 72., 75., 80. - 84. Zakona o sudovima, provela je u siječnju izvanredni neposredni nadzor nad radom Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Zlataru. U izvanrednom nadzoru utvrđeno je da nije bilo nepravilnosti odnosno da su predmeti u rad dodijeljeni nasumičnom dodjelom te da su suci koji su donosili odluke Godišnjim rasporedom poslova bili raspoređeni za obavljanje poslova priznanja stranih sudskih odluka.

Ministarstvo pravosuđa i uprave, kao tijelo izvršne vlasti, nije ovlašteno ocjenjivati postupanja sudova u sudskim predmetima niti provjeravati dijelove spisa. Ističemo da Ministarstvo pravosuđa i uprave do sada nije zaprimilo zahtjev niti jednog pravosudnog ili drugog tijela za međunarodnu pravnu pomoć za potrebe provođenja bilo kakvih postupaka vezanih za posvajanja.", navodi se u priopćenju.

Dakle, pravosudna inspekcija nije se bavila spisima i pravilnošću primjene zakona jer za to nije ovlaštena već je utvrdila da nije bilo nepravilnosti pri dodjeli predmeta sucima. Pravila o dodjeli predmeta ne predstavljaju nepremostivu prepreku za korupciju odnosno jamstvo da korupcije u nekom predmetu koji je dodijeljen po pravilima neće biti, ali ipak su vrijedan doprinos povjerenju u rad sudova.

Činjenica da je 16 sudova priznavalo strane odluke o posvojenju bez primjene odredbe iz Obiteljskog zakona prema kojoj nema posvojenja stranog državljanina bez odobrenja ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, ne znači da je to bilo ispravno osobito imajući u vidu da je u središtu tog postupka priznanja strane odluke dijete, i to dijete koje se posvaja iz zemlje koja nije članica Haaške konvencije o međudržavnim posvojenjima. Naime, jedan je sud ipak, i to Općinski sud u Slavonskom Brodu, tražio od podnositelja zahtjeva za priznanjem odluke DR Konga o posvojenju da dostave izvornik odobrenja našeg ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, a u skladu s člankom 186. stavkom 3. Obiteljskog zakona. Na primjenu te odredbe, koja onda podrazumijeva i provedenu ocjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje, odnosno uvrštenje u registar posvojitelja, upozoravale su i profesorice obiteljskog prava.

VIDEO: Plenković najavio kad će dio građana dobiti novčanu pomoć