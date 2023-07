U željeznicu ulažemo 8,7 mlrd. eura. Od Zagreba do Splita putovat će se 4 i pol, a do Rijeke 2 sata

IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA

Zatvoren tunel Sv. Rok, a na A1 nevjerojatne scene: Vozači napravili savršen hitni koridor

HAC je zbog kolone ispred Sv. Roka zatvorio taj tunel zbog sigurnosnih razloga i to uslijed stvaranja kolona duž dionice autoceste od čvora Sveti Rok do čvora Rovanjska, a koja se proteže do tunela Sveti Rok.