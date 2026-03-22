OZBILJAN RAST

Slovenija uvodi ograničenja, Plenković najavio mjere: Procurile moguće nove cijene goriva u Hrvatskoj

Šibenik: Od danas skuplje gorivo
22.03.2026.
u 09:59

Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se radi o „ozbiljnom rastu“ te upozorio da Europa ulazi u razdoblje jedne od najvećih energetskih kriza u novijoj povijesti

U Sloveniji je od ponoći na snazi ​​odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima. Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom, uključujući poljoprivredu.Najnovija je to vijest koja nam stiže iz susjedne zemlje,a o tome možete više pročitati OVDJE.

Podsjetimo, najava novog rasta cijena goriva u Hrvatskoj već je izazvala prve reakcije građana – na benzinskim postajama diljem zemlje bilježe se veće gužve, a mnogi vozači odlučili su unaprijed napuniti spremnike kako bi barem kratkoročno izbjegli skuplje litre. Kako pIše Danas.hr, prema izračunima koji kruže u javnosti, bez državne intervencije cijene bi osjetno porasle. Litra eurosupera 95 mogla bi dosegnuti oko 1,71 euro, dok bi eurodizel mogao skočiti na 1,86 eura. Plavi dizel, ključan za poljoprivredu, također bi znatno poskupio.

Vlada je zato najavila ograničavanje cijena kako bi ublažila udar. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se radi o „ozbiljnom rastu“ te upozorio da Europa ulazi u razdoblje jedne od najvećih energetskih kriza u novijoj povijesti. U takvim okolnostima građani već prilagođavaju svakodnevicu. „Smanjit ćemo vožnju koliko možemo“, kaže Tonči iz Šibenika, dok se stariji prisjećaju vremena nestašica i dugih redova na crpkama.

Najveći teret, međutim, pada na poljoprivrednike. Saša Feletar iz Bjelovara godišnje troši oko 200.000 litara goriva, pa svako poskupljenje izravno pogađa njegovu proizvodnju. Dodatni problem predstavlja ograničenje količine plavog dizela. „Cijene rastu, a količine su limitirane – to nas ozbiljno pogađa“, upozoravaju iz sektora. Vlada najavljuje i dodatne mjere za zaštitu najugroženijih te osiguranje stabilne opskrbe energentima. Istodobno, rast cijena nafte na svjetskom tržištu, koji je s oko 70 dolara po barelu skočio na više od 100, dodatno komplicira situaciju.

KR
krvavibravar1
10:17 22.03.2026.

I prije su cijene po barelu znale biti oko sto dolara , a na pumpama 1,40 euro. Ista stvar bi bila i kad je barel bio 70 dolara cijene na pumpama 1.40 euro koga vi ...,..

AN
Anteo
11:09 22.03.2026.

Opet lažno poskupljenje goriva, tek toliko da se stvara panika.

DI
Divac
10:27 22.03.2026.

Pa sto ne spomenete da u Srbiji nema problema sa gorivom?!

