Slovenija uvodi ograničenja, Plenković najavio mjere: Procurile moguće nove cijene goriva u Hrvatskoj

U Sloveniji je od ponoći na snazi ​​odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima. Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom, uključujući poljoprivredu.Najnovija je to vijest koja nam stiže iz susjedne zemlje,a o tome možete više pročitati OVDJE.

Podsjetimo, najava novog rasta cijena goriva u Hrvatskoj već je izazvala prve reakcije građana – na benzinskim postajama diljem zemlje bilježe se veće gužve, a mnogi vozači odlučili su unaprijed napuniti spremnike kako bi barem kratkoročno izbjegli skuplje litre. Kako pIše Danas.hr, prema izračunima koji kruže u javnosti, bez državne intervencije cijene bi osjetno porasle. Litra eurosupera 95 mogla bi dosegnuti oko 1,71 euro, dok bi eurodizel mogao skočiti na 1,86 eura. Plavi dizel, ključan za poljoprivredu, također bi znatno poskupio.