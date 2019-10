U Zadru pretukli američke gej vojnike jer su 'energičnije plesali': 'Trojica su me udarala'

U noći sa subote na nedjelju u Zadru su pretučena dva tamnoputa vojnika američkih zračnih snaga. To je sve što je isprva potvrdila zadarska policija. Policija nije do kraja istrage htjela komentirati navode dvojice tamnoputih američkih vojnika zračnih snaga na društvenim mrežama gdje su ih brutalno u jednom zadarskom noćnom klubu premlatili. Navodno se sve dogodilo zbog toga jer su navodno u klubu pokazali otvoreno da su homoseksualci.

Premlaćivanje dvojice Amerikanaca u dobi od 25 i 24 godine dogodilo se nešto iza 3 sata u noći. Amerikance su navodno premlatili mlađi muškarci i to njih navodno desetak a policija još uvijek sve vodi kao narušavanje javnog reda i mira.



- U noći sa subote na nedjelju iza tri sata policija je dobila dojavu da je više osoba sudjelovalo u tučnjavi, a izlaskom na teren utvrđeno je da su muškarci 94. i 95. godište, američki državljani, 'malo energičnije plesali' i da je to zasmetalo tim muškarcima koji su ih napali. Još uvijek utvrđujemo je li riječ o napadu iz mržnje i tražimo počinitelje, a također ne možemo još uvijek potvrditi da je riječ o američkim vojnicima, rekao nam je naš izvor iz istrage potvrđujući da su američki državljani lakše ozlijeđeni.



Ovo je novi brutalni napad na zadarskom području, a o tome što se događalo u noćnom klubu u centru Zadra na video uradcima su progovorili sami vojnici.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedan od napadnutih obratio se pratiteljima na Instagramu.

- Prošle noći mene i prijatelja napalo je 10 Hrvata. Borili smo se za život. U jednom trenutku jedan me uhvatio dok su me trojica udarala. Ostao sam bez svijesti - rekao je napadnuti vojnik u snimci nastaloj u nedjelju.

Rekao je i kako im je pomogla jedna cura koju su upoznali te ih je odvela u bolnicu. - Ona je moj anđeo, nevjerojatna prijateljica - rekao je i dodao je da je u velikim bolovima.

Dodao je i kako se morao vratit u Frankfurt kako bi obavio sve pretrage. U drugom videu jedan od njih je rekao da nisu sigurni jesu li napadnuti zato što su gaj ili zato što su tamnoputi. Inače u Zadru pretprošle sezone jedan je vlasnik apartmana u samom centru odbio ugostiti par iz Brazila nakon sto se gost predstavio kao gay. Nakon sto je to Brazilac objavio vlasniku apartmana je boking Com otkazao suradnju, a DORH je protiv njega i podigao optužnicu i prijeti mu kazna do tri godine zatvora.