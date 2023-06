U vrtićima u Vukovaru nedostaje mjesta za upis djece, traže se alternativna rješenja

Po prvi put od mirne reintegracije Grad Vukovar našao je se u situaciji da sva djeca neće moći biti upisana u gradske dječje vrtiće jer nema dovoljno mjesta. Prema riječima pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darka Dimića aktualni podaci govore kako trenutno nema mjesta za stotinjak djece za upise u vrtić. Veći problem se pojavljuje kod upisa u Dječji vrtić Vukovar 1 iako i Dječji vrtić Vukovar 2 također ima manjka slobodnih mjesta.

Po riječima Dimića radi se o problemu koji je detektiran još prošle godine da bi se mogao dogoditi u budućnosti s obzirom na porast broja djece i zainteresiranih za upise u dječje vrtiće. -Učiniti ćemo sve da većinu djece upišemo pri čemu ćemo svakako upisati u vrtiću djecu čijih oboje roditelja rade – najavio je Dimić.

Dodao je kako će se u rješavanju ovoga problema koristiti neki alternativni objekti na području grada koje će prethodno biti potrebno urediti i opremiti za boravak djece. Prije svega to je objekt Društva Naša djeca Vukovar gdje bi jedan dio neupisane djece mogao da se upiše. Očekuje se i kako će zgrada u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje, koja je bila planirana za Interkulturalnu školu, biti prenamijenjena za potrebe vrtića. Nešto slobodnih mjesta za upis ima i u područnom objektu Dječjeg vrtića Vukovar 1 u prigradskom naselju Sotin. U isto vrijeme u Dječjem vrtiću Vukovar 2 se otvorila mogućnost za otvaranje još jedne vrtićke grupe. Razmatraju se još neke opcije koje bi se mogle iskoristiti za ređenje za potrebe vrtića.

-U budućnosti ovaj problem planiramo riješiti na drugačiji način. Naime, planirana je dogradnja objekata dječjih vrtića u gradskim naseljima Sajmište i Mitnica. U planu je i izgradnja još jednog objekta dječjeg vrtića u gradu koji bi imao oko 280 mjesta. S tim objektima bi problem nedostatka slobodnih mjesta za upise djece u vrtiće bio riješen na neko vrijeme – rekao je Dimić.

Međutim, problem je što to iziskuje i vrijeme da se ti objekti dograde ili izgrade iz temelja tako da će do tada gradske vlasti morati da se snalaze kako znaju i umiju, a i roditelji će morati ima strpljenja. Do tada će nove vrtićke grupe otvarati u drugim objektima koji će biti prenamijenjeni. Već sada je potrebno razmišljati i o novim zaposlenima jer svaka od novih vrtićkih grupa zahtjeva i nove tete.

