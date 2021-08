U Varaždinu primopredaja prvog javnog voćnjaka u Hrvatskoj

Varaždinski gradonačelnik dr. sc. Neven Bosilj i direktor gradske komunalne tvrtke Varkom dr. sc. Željko Bunić predali su prvi javni voćnjak uređen prema principima permakulture na upravljanje udruzi "Zasadi drvo, ne budi panj".

Jedinstven je to voćnjak u Hrvatskoj, rekao je Bosilj. - Izuzetno je važno što smo dobili ovakav javni prostor od 6400 četvornih metara zemljišta na kojem je zasađeno 289 jabuka i krušaka te nešto bobičastog voća. Sve će to biti na usluzi našim građanima. S druge strane, to je važno za našu djecu koja su sve više u ovom digitalnom dobu uz računala i nemaju prilike boraviti u prirodi. Ovdje će imati priliku doći i naučiti o organskom uzgoju voća, o etičkom bavljenju poljoprivredom i vjerujem da će to biti izuzetno korisno - istaknuo je gradonačelnik i najavio da će za dvije godine prvi plodova biti podijeljeni učenicima i građanima. Grad Varaždin će prema potrebi sufinancirati rad udruge.

Predsjednica Udruge „Zasadi drvo, ne budi panj!“ Mateja-Angelina Kramar opisala je oduševljenje s kojom je udruga preuzela brigu o održavanju i uređenju voćnjaka, prvog javnog voćnjaka u Hrvatskoj realiziranog po načelima permakulture te je dodala - Vjerujem da će ovo biti prostor gdje će dolaziti građani, educirati se i primijeniti naučeno na oglednom primjerku. Organizirat ćemo otvorene radionice za djecu, moći će se ubirati plodovi i stjecati znanje. Princip permakulture je nastavak ekološkog i organskog načina uzgajanja voća i povrća, sve u skladu s prirodom i čovjekom te bez ugrožavanja budućih generacija - rekla je predsjednica udruge Mateja-Angelina Kramar.

Saša Zavrtnik i Jelena Loborec s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu najavili su postavljanje dviju košnica s pčelama uz sam voćnjak u okviru projekta "Pčele spasi da se život na zemlji ne ugasi" a varaždinski umjetnik Nikola Vudrag uskoro će u sredinu voćnjaka postaviti skulpturu, stilizirano drvo od metala. Voćnjak je smješten na kraju Hallerove aleje, neposredno uz parkiralište varaždinskog groblja.