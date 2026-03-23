Ministar poslao apel građanima: Ne stvarajte nepotrebne zalihe goriva, nema razloga za iracionalne kupovine

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je Vladin paketu mjera i izazove s kojima se suočavaju građani i gospodarstvo. Gostujući na HRT-u, naglasio je da je riječ o promišljenim mjerama vrijednima 450 milijuna eura, usmjerenima na ublažavanje posljedica rasta cijena energenata te zaštitu standarda građana i poslovanja poduzeća. Ujedno je apelirao na razumnu kupnju kako bi se izbjegli poremećaji u opskrbi. Paket mjera ocijenio je odmjerenim i pravodobnim odgovorom na aktualne okolnosti, istaknuvši da je donesen brzo kako bi se spriječili potencijalni energetski šokovi.

Na pitanje o mogućem proširenju mjera, ministar je upozorio da bi dodatne intervencije, posebno u segmentu naftnih derivata, mogle dovesti u pitanje sigurnost opskrbe. "Ako bismo bili značajno jeftiniji od našeg okruženja, što smo imali proteklih dana, mogli bismo svjedočiti povećanoj potražnji na pumpnim stanicama. Sinoć su neki distributeri zabilježili rekorde u milijunima litara prodaje", pojasnio je Šušnjar. Istaknuo je kako je sigurnost opskrbe ključni prioritet, ali i da energenti moraju ostati cjenovno dostupni kako bi se spriječio daljnji rast cijena i inflacije.

"Vodili smo računa o svim aspektima prilikom formiranja cijena. Cilj nam je osigurati stabilnost, ali i priuštivost energenata za sve korisnike", kazao je. Govoreći o državnim intervencijama, naveo je da Hrvatska trenutačno djeluje kroz trošarine i PDV na gorivo, kao i kroz smanjenje premija energetskih subjekata. Pritom je naglasio da se država odriče dijela prihoda kako bi rasteretila građane i gospodarstvo. Procjenjuje se da će zbog smanjenih trošarina državni proračun godišnje izgubiti između 200 i 300 milijuna eura.

"Što se tiče Eurodiesela, sada smo na minimumu europske trošarine, pojašnjava. Ako cijene energenata na svjetskom tržištu nastave rasti, spremni smo reagirati dodatnom intervencijom", dodao je. Ministar je također pozvao građane da ne stvaraju nepotrebne zalihe goriva, istaknuvši da su benzinske postaje uredno opskrbljene te da cijene na svjetskim tržištima pokazuju pad, zbog čega se očekuje smirivanje situacije.

Osvrnuo se i na položaj malih distributera, priznajući da se suočavaju s poteškoćama, ali i ističući da im je Vlada pomogla uvođenjem šestomjesečnog moratorija na kreditne obveze kod HAMAG-BICRO-a, čime im se olakšava poslovanje i povećava likvidnost. Govoreći o dostupnosti plavog dizela, naglasio je da, iako je dostupan isključivo na Ininim postajama, nema ugroze za tržište te da su korisnici uredno opskrbljeni, uključujući potrebe proljetne sjetve.

Podsjetio je i na kompenzacijske mjere vrijedne 28 milijuna eura za poljoprivrednike i ribare. Istaknuo je da je plavi dizel oslobođen trošarina te da država subvencionira njegovu nabavu kako bi spriječila zlouporabe. Dodao je da se zalihe redovito obnavljaju više puta dnevno te pozvao na solidarnost među korisnicima.

Na kraju je poručio da Vlada ima kapacitete reagirati u slučaju daljnjeg rasta cijena te izrazio nadu da dodatne mjere neće biti potrebne. Upozorio je i na one koji neopravdano podižu cijene, naglasivši da potrošači svojim ponašanjem mogu utjecati na tržište, što se već pokazalo u proteklom razdoblju.