POVLAČI SE IZ POLITIKE

Beljak prelomio, odlazi iz Sabora: 'Idem raditi u privatni sektor, za manju plaću'

Jastrebarsko: Glavna skupština HSS-a
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
23.03.2026.
u 20:26

Previše sam se zamjerio ljudima, a i predugo sam tu i mislim da bi se političari trebali malo češće mijenjati, pojasnio je Hini svoju odluku u ponedjeljak navečer

Saborski zastupnik i bivši predsjednik HSS-a Krešo Beljak potvrdio je da od 1. travnja, u trećem zastupničkom mandatu napušta poziciju saborskog zastupnika i odlazi u privatni biznis, a hoće li se njegov nasljednik predsjednik HSS-a Darko Vuletić prikloniti vladajućima nije htio nagađati. "Idem raditi u privatni sektor, za manju plaću, ne zanima me više politika, a ionako već neko vrijeme nisam aktivan u Saboru i povlačim se iz politike. Previše sam se zamjerio ljudima, a i predugo sam tu i mislim da bi se političari trebali malo češće mijenjati”, pojasnio je Hini svoju odluku u ponedjeljak navečer.

Beljak je prvi put u Sabor izabran 2016. godine i sada je odrađivao treći mandat. Nova plaća će mu biti manja od sadašnje, ali, kaže, računa da se u privatnom sektoru vrednuju neke druge stvari. I, što mu je najbitnije, dodaje, novo radno mjesto nema nikakve veze s politikom. Beljak iz Sabora odlazi s plaće od 4270 euro neto.

U Saboru će ga, izvjesno je. naslijediti aktualni predsjednik HSS-a Darko Vuletić, a hoće li "podebljati" saborsku većinu, Beljak ne zna. "Ne znam, nisam član Odbora ni Predsjedništva, pa nek' odlučuju", poručio je. Nagađa se da bi Vuletić stranku ipak mogao povući k desnom centru jer, kako je nedavno izjavio, s premijerom Andrejem Plankovićem razgovarao je o povratku HSS-a u EPP, grupaciju iz koju je HSS napustio 2019. godine i samodefinirao se kao zelena i republikanska opcija.

Nedavna Vuletićeva "kava s premijerom", premda na europsku temu, mogla bi biti signal i uvod u razgovore o povećanju vladajuće većine, a ruka novog HSS-ovog čelnika povećala bi ju na 79 glasova.
Avatar nisam_robot
nisam_robot
20:48 23.03.2026.

Igra u ligi simpatičnosti zajedno sa mađarskim ministrom vanjskih poslova, Puljkom, Brnabićem i Kekinjkom.

MO
MOSAD
20:41 23.03.2026.

Ža mi Kreše.Da bi danas drpija nešto iz današnjih auta moras biti inž.strojarstva.Nadam se da je Krešo uložija što € u znanje.Ljudi moji zaključavajte auta,ugradite duple brave u stan jer super Krešo dolaziiii.

BR
brongostar
20:46 23.03.2026.

Nema problema za stručnjaka za pajsere, nije on zaboravio svojih sposobnosti.

