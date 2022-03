U trenutku dok prijeti III. svjetski rat, samo naivac može vjerovati u slučajnosti

Je li tresak sovjetskog mlaznog drona usred Zagreba propust hrvatske protuzračne obrane? Apsolutno NE! Jer ne može zakazati nešto čega nemaš! A je li zakazao NATO?

Apsolutno DA, jer dron je 50 minuta jurišao kroz tri države, a da baš nitko u paktu nije ni podignuo obrve. Valjda su svi računali na to da će završiti “ne u mojem dvorištu”.

Naravno nije propust u tome što neidentificirani leteći objekt nije bez pitanja srušen prije no što se utvrdi ima li pilota u avionu, odnosno prijete li nam mali crveni zavojevači iz Rusije ili mali zeleni osvajači iz druge galaksije. Ono što zapanjuje je da nitko nije smatrao potrebnim u jeku najvećeg rata u Europi nakon Miloševićevih divljanja po Jugoslaviji, barem pokušati utvrditi karakter letjelice.

Pa tako ni hrvatska strana, koja nam je mudro prešutjela da hrvatski radari ne trebaju vizu za zaviriti u Mađarsku, te da vide sve do Budimpešte. Dakle, mnogo više od tih 7 minuta. Naravno, javio se Miloševićev i Vučićev potrčko Ivica Dačić, koji svoje usnule birače pokušava probuditi doskočicama: “Hrvati nisu ni za dron spremni, kamoli za dom!” Aleksandar Vučić, na to hrabro dodaje: “Kakvih 7 minuta, mi bi to srušili u 5 minuta!”

Iz pouzdanih dubokih obavještajnih izvora (čitaj=snimio Domazet Lošo) saznajem kako je dan poslije izgledalo srpsko presretanje drona. Slijedi transkript:

VULIN: Predsedniče! Predsedniče! Nešto je uletelo!

VUČIĆ: Šta ti je, bre, Vule? Šta ti je uletelo?

VULIN: Nije meni, predsedniče! Nama! Nama!

VUČIĆ (okreće se lijevo i desno, rukom se opipa odostraga): Nemoj da se šališ, ima odma da ti uletim odozada i da te premestim u ministarstvo poljoprivrede!

- VULIN: Dron! Dron! Prešao granicu!

- VUČIĆ (sad već ozbiljno): Ministre! Nisam ti ja Slobo! Moje strpljenje ima granicu!

- VULIN: Dron prešao granicu! Nekoliko granica! Iz pravca Ukrajine, preko Mađarske, pa u Vojvodinu, ovaj, pardon, severnu Srbiju! Šta da radimo? Štaa? Štaaaa?

VUČIĆ: Uuuu, bre! Šta ti misliš, Ivice?

- IVICA: Šta ima da mislim, za dron spremni! Ima da rušimo to u roku 5 minuta!

- VUČIĆ: Al’ Iviceee, a šta ako je ruski, Iviceee? Oćeš da Srbi izazovu i Treći Svetski Rat, Iviceee! - IVICA: Auuu, imaš ti pravo, predsedniče! Nema ti druge nego da odmah nazoveš Vladimira Vladimiroviča! Pa ako on kaže da možemo da rušimo, onda rušimo!

- VUČIĆ: Al’ Iviceeee, znaš li ti koliko je sati u Moskvi, Iviceee? Nema teorije da budim Putina! Znaš da je malo nervozan ovih dana!

- VUČIĆ (sebi u bradu): Uuu, idi bre, znam na kineski, ali kako se ono kaže dron na ruski...

- IVICA: Uuuf! Pa, da, predsedniče, imaš ti pravo predsedniče! Uostalom, ako je preleteo Rumuniju i Mađarsku, preleteće i Srbiju! Ta neće Rusi na Srbiju, nas i Rusa 300 miliona! - VUČIĆ: Ivice, šta bi ja bez tebe Ivice! Pa, da, možda padne u Prištinu, ili još bolje, u Tiranu! Šta nas briga, glavno da ne nosi zastavu Velike Albanije! Vule, imaš zapoved: Popij dve tablete za spavanje! Ne, Tri! -

VULIN: Razumem, Predsedniče! Laku noć predsedniče!

- IVICA: Laku noć, predsedniče! Lepo sanjaj i nemoj da brojiš dronove!

Nažalost, nije isključeno da se sličan razgovor vodio u Budimpešti. Sudeći prema reakciji hrvatskog predsjednika, koji kaže da ne želi da se RH miješa više no što je potrebno, ne bi iznenadilo ni da je Orban, također odlučio zažmiriti - pa kud tresnulo da tresnulo.

Dok premijeri Poljske, Slovačke i Slovenije ulaze u Kijev riskirajući vlastite glave, Milanović šalje poruke u stilu Alije Izetbegovića kad je gorjelo Ravno, a koje se svode na jedno: To nije naš rat!

Nevjerojatna je farsa Milanovićeva “zapovijed” da zabrani prelete vojnih aviona iznad hrvatskih gradova, nakon što je premijer pozvao francuske rafale i američke F-16 kako bi poslali simboličnu poruku da članstvo u NATO-u ipak nešto znači. No, još gore, to je izvan njegovih ustavnih ovlasti Vrhovnog zapovjednika! Za impeachment! On jednostavno nema pravo izravno zapovjediti Glavnom stožeru proglašenje No-Fly zone iznad Hrvatske! Mogao je onda tu zapovijed donijeti još u četvrtak, pa se nijedan dron ne bi usudio prići. Ta, kako se Zelenski toga nije sjetio!

Da rezimiramo: 6-tonski projektil preletio je 1000 km te otvorio padobrane točno u trenu kad je došao iznad NSK - zgrade u kojoj zasjeda vlada RH! Bilo eksploziva ili ne, tko takav incident może doživjeti kao koincidenciju? U trenutku dok prijeti III. svjetski rat, samo naivac može vjerovati u slučajnosti! A čak i kad se one dogode - treba ih shvatiti kao zadnje upozorenje. U ovom slučaju poruka glasi: krajnje je vrijeme za izgradnju ozbiljnog protuzračnog sustava. Ozbiljna država košta, al’ neozbiljna još i više.