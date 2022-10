'U Torcidi i u policiji postoji zavjet šutnje, prijeti otvoreni sukob i stvari nisu dobre'

Sukobi navijača Torcide i policije prijete da eskaliraju u smjeru najgorih posljedica, nakon incidenata na autocesti u svibnju i snimke policijske intervencije u Splitu ovoga vikenda. Svi se slažu kako tu situaciju treba smiriti, no način na koji to treba učiniti nije jednostavan.



- Nakon onoga sukoba na autocesti došlo je do očitog zaoštravanja situacije. U takvim ružnim situacijama bio bi dobar način smirivanja situacije individualizacija krivnje u tim potezima. Vidjeti s imenima i prezimenima tko je tu bio odgovoran, za svaku konkretnu situaciju. Tu se čini da je nakon autoceste toga nedostajalo, transparentnosti. Mislim da bi još uvijek trebali dobiti što transparentnije izvješće o tome što se tu događalo, a onda isto i za ovu snimku, kazuje zadarski sociolog Sven Marcelić koji ističe kako ne želi zauzimati ičiju stranu u ovome, no kako se čini da se od tada vuku repovi netransparentnosti, a što ne pomaže u ovoj situaciji.