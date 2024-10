U Teksasu par sati prije odgođeno pogubljenje osuđenika: Za ubojstvo kćeri ponovno će moći svjedočiti

Teksaški sudac blokirao je pogubljenje prvog čovjeka koji je u SAD-u osuđen na smrt zbog optužbi za ubojstvo povezano sa sindromom protresene bebe, manje od dva sata prije nego što je pogubljenje trebalo biti izvršeno. Robert Roberson (57) osuđen je na smrt 2003. godine zbog smrti svoje dvogodišnje kćeri Nikki Curtis, nakon što je obdukcija zaključila da je umrla od ozljeda uzrokovanih zlostavljanjem.

Roberson, njegovi odvjetnici i pristaše dugo su tvrdili da je dijete umrlo od komplikacija uzrokovanih upalom pluća. Tužitelji su, međutim, inzistirali da novi dokazi ne opovrgavaju njihovu tvrdnju da je dijete umrlo od ozljeda koje joj je nanio otac.Roberson je trebao biti pogubljen u četvrtak u 18 sati po lokalnom vremenu. Nekoliko sati ranije, sudac okruga Travis izdao je privremenu zabranu prilaska kako bi se pogubljenje zaustavilo pa će Roberson moći svjedočiti idući tjedan na saslušanju u državnom zakonodavnom tijelu.

Na pomilovanje pozvao i autor bestselera

Odluka je uslijedila nakon što je Zastupnički dom Teksasa kasno u srijedu izdalo vrlo neobičan poziv za Robersona, nadajući se da će ga vlasti morati poslati na saslušanje 21. listopada. Glavni državni odvjetnik Teksasa uložio je žalbu na privremenu zabranu prilaska. Uoči planiranog pogubljenja, dvostranačka skupina od 86 teksaških zakonodavaca, deseci medicinskih i znanstvenih stručnjaka, odvjetnika i drugih - uključujući autora bestselera Johna Grishama – pozvala je na pomilovanje. Skupina tvrdi da se osuda temelji na zastarjeloj znanosti, prije nego što su vlasti stekle pravo razumijevanje sindroma protresene bebe. ''U Robertovom slučaju nije bilo zločina, a ipak se spremamo ubiti nekoga zbog toga'', rekao je Grisham novinarima u rujnu.

