U Sibiru se otvorila 'vrata pakla': Mještani kažu da iz kratera čuju uznemirujuću buku

Stanovnici Sibira u strahu su jer vjeruju da su se ondje otvorila takozvana 'usta pakla'. Naime, Stanovnici Batagaika u Jakutiji uočili su veliki otvor na Zemlji, a mnogi vjeruju kako je to prolaz u podzemni svijet, piše Mirror.

Izvješća govore da masa koja tone nastavlja rasti i utjecati na krajolik. Slike kratera Batagaika prikazuju ogromnu masu Zemlje koja tone i čini se da uvlači sve oko sebe.

Uzrok kratera je otapanje zemlje permafrosta. Zemljište na tom mjestu bilo je trajno zamrznuto tijekom kvartarnog ledenog doba prije 2,58 milijuna godina. Kada je šumsko područje 1960-ih iskrčeno, sunčeva svjetlost je došla do tla i počela ga zagrijavati.nLed u tlu se počeo topiti i to je uzrokovalo zbijanje tla i slijeganje.

Zbog utjecaja globalnog zatopljenja na temperature uskoro bi se diljem svijeta moglo pojaviti još 'usta pakla'.

Krater Batagaika se mjeri od 1980-ih i trenutno je dugačak oko kilometar i dubok 86 metara.

Otvorena Zemlja otkriva slojeve tla stare od 120.000 do 200.000 godina, a prema preliminarnom datiranju najnižeg sloja moguće i do 650.000 godina. To ga čini najstarijim neotkrivenim potopljenim područjem u Euroaziji. Krater se širi i raste za 20 do 30 metara godišnje, a to će se i nastaviti sve dok se tlo ne slegne.

Mještani su izvijestili i da su čuli uznemirujuću buku koja dolazili iz kratera. Jakuti koji nastanjuju to područje vjerovali su u natprirodno i duhovni svijet, pa je moguće da je na taj način ostalo uvjerenje u dublje značenje kratera. Nastanjeni su u Rusiji, ali ima ih i u Kazahstanu, Ukrajini i Latviji.