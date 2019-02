U selu se godinama šuškalo da je tijelo nestale djevojke zazidano u obiteljskoj kući

Zadnji sam je put čuo kad je rekla da ide na brod, na kojem je radila preko student-servisa. Rekla je da ide i u Pariz. Od tada nemamo nikakvih informacija o njoj. Prije Nove godine bila je kod nas policajka i pitala je nam se Jasmina možda javila. Na žalost, nije - rekao je u siječnju 2011. godine za Večernji list Martin Dominić iz Palovca, otac nestale Jasmine Dominić kojoj se u kolovozu 2000. izgubio svaki trag.

Danas se Palovcem proširila stravična vijest - u zamrzivaču u obiteljskoj kući u Novoj ulici je pronađen leš i po neslužbenim informacija to bi moglo biti tijelo te djevojke za kojom se traga skoro 19 godina! Glasnogovornik Policijske uprave međimurske Nenad Risek potvrdio je da je oko 12 sati iz Zavoda za hitnu medicinu strigla dojava da je u Palovcu u obiteljskoj kući, u kojoj je živjela J. Dominić, pronađen leš nepoznate osobe. Pokaže li se točnom informacija da je riječ o Jasmini, pitanje je kako to da više od 18 godina nitko nije pronašao leš, tim više što u toj kući živi njezina sestra s obitelji, a do prije nekoliko godina i njezin otac Martin koji je preminuo. Majka radi u inozemstvu, u Njemačkoj.

Prema podacima iz evidencije o nestalima, J. Dominić nestala je tijekom kolovoza 2000. Imala je 23 godine, studirala je u Zagrebu i radila preko student servisa. Opisana je kao djevojka zelenih očiju i kestenjaste kose, visoka 166 centimetara. Nije poznato zasad kad je točno nestanak prijavljen. U selu kažu da u obiteljskoj kući u kojoj je pronađeno tijelo živi njezina sestra čija se najstarija kćer nedavno udala. Prema nepotvrđenim informacijama, upravo je suprug Jasminine nećakinje pronašao leš u zamrzivaču koji je bio zatrpan raznim predmetima i nije se koristio, no bio je priključen na struju. Prema jednoj verziji, primijetili su povećani račun za struju, pa su potražili sve uključene uređaje, a prema drugoj, HEP je isključio struju, pa je počeo širiti neugodan miris. Susjedi pričaju da je tijelo bilo umotano u prozirnu foliju.

- U šoku smo svi, ne možemo vjerovati da bi tijelo tako dugo bilo u kući, a da ga nitko nije pronašao. Naša djeca su se znala igrati u toj kući! Prestrašno! - kaže mještanka koja se površno sjeća Jasmine.

- Puno je godina prošlo, znala sam je viđati u selu, a onda je otišla na faks u Zagreb - kaže. U selu se, kako doznajemo, nakon Jasminina nestanka pričalo da je možda ubijena i da je tijelo završilo u ribnjaku, a jedna od glasina bila je da je - zazidana negdje u kući! No, govorilo se i da se javila obitelji iz Francuske, pa negdje s Jadrana...

- Kad smo vidjeli policiju i trake oko kuće, prvo što nam je palo je na pamet je da je pronađena Jasmina. Šuškalo se godinama da se joj se sigurno nešto dogodilo, da nije samo tako nestala - rekla nam je mještanka.

- Jasmina ili, kako smo te zvali, Jaca, pokoj ti vječni, toliko godina se puno ljudi pitalo gdje si, tužno, strašno da strašnije ne može biti.. - jedan je od komentara na društvenim mrežama.

Do zaključenja teksta još su trajala kriminalistička istraživanja, a nije potvrđen ni identitet osobe čije je tijelo pronađeno, kao ni uzrok smrti. Navodno su dvije osobe odvedene u PU međimursku na obavijesni razgovor. Jasminina sestra u toj kući živi s partnerom i troje djece, te zetom. U Palovec, selo s oko tisuću stanovnika uvukao se šok i strah. Tko je ubojica i tko je sakrio tijelo?