Plenković: Njih troje znaju da će biti ministri već skoro mjesec dana ; Piletić me hvalio, ja to nisam čuo

Nakon što je premijer Andrej Plenković predstavio nove ministre zastupnici su ih saslušavali na saborskim Odborima. Anja Šimpraga, Davor Filipović i Marin Piletić zamijenit će u Vladi potpredsjednika Borisa Miloševića, ministra gospodarstva Tomislava Ćorića i ministra rada Josipa Aladrovića.

Saslušavanje Anje Šimprage, potpredsjednice Vlade

Karolina Vidović Krišto se pobunila jer je raspored prenatrpan. Upozorila je da ju se onemogućuje u njezinom radu i nadzoru Vladu, što joj je kao zastupnici Ustavom propisano.

- Ovo je vrijeđanje Sabora. Engleska kraljica kada dolazi u Parlament, poštuje taj Parlament i to je odraz poštivanja naroda. Kada Vlada ne poštuje Sabor to je odraz nepoštivanja toga istog naroda i njezinih građana. Mi imamo situaciju da smo dovedeni pred ovaj odbor, a za pola sata bismo trebali ispitati kandidata za ministra gospodarstva. Kako ćemo to stići, ja sam spriječena da nadzirem rad Vlade, ako sam spriječena onda je to ozbiljna povreda Ustava, a mi znamo kakva je vaša namjera da ovako radite. Želim da to uđe u zapisnik - poručila je.

Kazala je i da ima povredu Poslovnika. "Predložena kandidatkinja vrlo vjerojatno ne poštuje ustavnopravni poredak RH. Imamo situaciju, da predložena kandidatkinja, što proizlazi iz njezinog dosadašnjeg rada ne poštuje činjenicu agresije na RH, ne poštuje činjenicu da je srpska vojska, jedina vojska u 21. stoljeću koja je počinila genocid", kazala je Vidović Krišto o Šimpragi.

Vidović Krišto dobila je opomenu. "Prozvati je da ne poštuje ustavni poredak je ispod svake razine. Sramite se kolegice", kazao je šef SDP-a Peđa Grbin.

Premijer Plenković predstavio je Anju Šimpragu. "Siguran sam da će ona taj posao obavljati vrlo dobro”, rekao je o njezinoj ulozi u Vladi", kazao je premijer.

"Imate moju potporu da izdržite i da hodate podignutog čela. Ja moram dati poruku predsjedniku Vlade na odlasku, ovo nije konstrukcija već prisilna zamjena, zbog kaznenih postupaka", kazao je Grbin. "Svu ovu šaradu i predstavu ne možemo podržati, o vama imam dobro mišljenje", poručio je Anji Šimpragi. "Ja ovaj prijedlog ne mogu podržati, kao što ne mogu podržati rad ove Vlade", dodao je.

Premijer je predstavio novog ministra Davora Filipovića. "Ima moje povjerenje i vjerujem da će vrlo brzo preuzeti važan resor. Vjerujem da će s obzirom na svoje kompetencije Filipović vrlo brzo “pohvatati konce” u resoru koji preuzima. Zahvalio bih Ćoriću i da smo zajedno uspjeli riješiti izazove", kazao je premijer.

Anji Šimpragi postavio je pitanje zastupnik Miroslav Škoro.

"Nadam se da se nećete baviti etnobiznisom", kazao je Miroslav Škoro Šimpragi. Zanima me što planirate napraviti oko minskih polja?. Također 21. studenoga prošle godine kod Vinkovaca je pretučen Ivan Andrijanić. Policija je to okvalificirala to kao tuču?, pitao je Škoro.

"Što se tiče da se nešto dogodi predsjedniku Vlade budite sigurni da ja biti netko tko će voditi Vladu, ima tko je prvi potpredsjednik Vlade. Ovdje ste otvorili još jedno pitanje s kojim ću se morati baviti, a to su mine. Zasigurno ću biti tu otvorena za sve i vidjeti kako možemo to riješiti", rekao je.

Riječ je uzeo Milorad Pupovac.

"Anja Šimpraga je rođena 1987 godine. Ona je imala četiri godine kada je počeo raspad zemlje. Kada je izbjegla iz svog rodnog grada imala je osam godina i kada netko, a ovdje neki ljudi postavljaju kvalifikacije, onda je to ozbiljan razlog za zabrinutost u ovom parlamentu i društvu", kazao je Milorad Pupovac.

"Izvrgava se jednoj vrsti verbalnog nasilja i kolektivizaciji krivnje, nečega što ničim nije pokazala da ima opravdanje, i to predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost. Šimpragi je mir, jednakost i pravednost ne samo jedna od vrlima već temeljnih političkih ciljeva i neće biti pokolebana zbog onih koji je žele obeshrabriti", dodao je Pupovac.

"Da smo umorni od mržnje, jesmo, ali imamo snage nastaviti dalje. Ako će sva djeca biti tretirana kao što je Anja Šimpraga, ako će odgovorenost ljudi biti prenijeta na svu djecu mi ćemo živjeti u mržnji. Imam pitanje za sebe: S kakvim to ljudima dijelim istu zakletvu na Ustav, ljudima kojima europske vrijednosti ne znače ništa", dodao je.

"Ja sam godinu dana mlađi od kolegice Šimprage. Što se tiče vašeg budućeg rada koja vam je omogućena politikama vladajućih gdje se stvorila kasta, manjina koja se ne može dotaknuti. Što ova Vlada radi po pitanju naših zastupnika u Srbiji. Što ćete napraviti da Hrvati uživaju sve što vi uživate ovdje", kazao je Marko Milanović Litre.

Javio se Pupovac. "Poslovnik ne daje nikome pravo da vrijeđa ili da stavlja na teret nekome što mu ne ide. Obaveza je RH da brine o Hrvatima izvan RH. Obaveza je o Srbiji da brine o pripadnicima manjina koji žive na njihovom području. Ja se ne bih smijao, ja bih se naljutio da mi netko kaže da nisam moralan. Kad biste znali što ova zajednica radi s Hrvatima u Srbiji. Vi ovdje nešto što je zajamčeno međunarodnim dokumentima, nazivate kastom, vi na taj način ozbiljno radite protiv ustavnog poretka RH", kazao je Pupovac.

"Pupovac me nazvao nemoralnim, iako nisam član Odbora saborski sam zastupnik.Ja nisam prozvao srpsku nacionalnu manjinu, ja sam prozvao Šimpragu kao članicu Vlade i hoće li se baviti Hrvatima u Srbiji", kazao je Milanović Litre.

Zajednička sjednica Odbora za gospodarstvo i Odbora za zaštitu okoliša i prirode - predstavljanje ministra Davora Filipovića

" Davor Filipović je prije svega mlad čovjek. Ima 38 godina. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu s 26 godina. Do sada je objavio više od 70-ak radova u svojoj karijeri. Bio je u proteklom razdoblju dva puta biran u skupštinu grada Zagreba. Bio je kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba na prošlim lokalnim izborima. Bio je član NO Hrvatskih šuma, trenutno je član NO Ine. Član je HDZ-a, to vam je svima poznato. Vrlo je angažiran i uživa moje povjerenje", istaknuo je premijer Plenković.

Kazao je da je resor koji će dobiti vrlo važan resor. - Mi smo koncipirali unutar jednog resora staviti često kontradiktorne elemente državne uprave. Namjerno smo napravili spoj gospodarstva, industrije, zaštite okoliša (...) kako bismo smanjili konflikte unutar Vlade - kazao je premijer i zahvalio se na suradnji uskoro bivšem ministru Tomislavu Ćoriću na suradnji. Nakon što je ukratko naveo neke od izazova s kojima se susrelo hrvatsko gospodarstvo u posljednjim godinama, kazao je da će Filipović preuzeti izuzetno važan resor.

Istaknuo je da je Hrvatska zbog LNG terminala praktički energetski neovisna i da je u boljoj poziciji od nekih drugih zemalja. Dodao je i to pridonijelo diverzifikaciji energetskog sustava. - Očekujem od ministra da jako puno radi za hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku industriju, da radi za mikro i mikropoduzetnike jer je i to dio portfelja. Očekujem da podupire hrvatske izvoznike jer su oni kičma gospodarstva - kazao je premijer i dodao da je Hrvatska ostvarila veliki napredak u primjerice odvajanju otpada.

Prijedlog za iskazivanje povjerenja ministru Marinu Piletiću za obavljanje dužnosti ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Prijedlog za iskazivanje povjerenja Marinu Piletiću ministru rada. Riječ je preuzeo premijer Plenković.

"On je saborski zastupnik. Riječ je o mladom čovjeku, obnašao je niz istaknutih dužnosti, dva puta je izabran za gradonačelnika Novske. Uspješno je vodio Novsku. To pokazuje vrlo dobar razvojni refleks i to mi se sviđa kod Marina i spremno je prihvatio ponudu za ministra. Budući da je ovo sjednica triju odbora to govori kako je ovaj resor važan. Očekujem da novi ministar bude na visini zadatka. Zahvaljujem dosadašnjem ministru Aladroviću", kazao je Plenković.

"Važna tema su umirovljenici, ali oni objektivno i dalje teško žive i moramo učiniti dodatne napore da mirovine budu veće naravno sukladno proračunskim mogućnostima", kazao je Plenković. "Politika koja je važna je socijalna, tu smo napravili veliku reformu gdje želimo napraviti iskorake za one koji su na rubu siromaštva, koji trpe nasilje", dodao je. "Očekujem da ministar Piletić da važan doprinos", kazao je. "Trebamo učiniti iskorake za 500 tisuća naših sugrađana s invaliditetom. To će biti jedna od važnih zadaća ministra Piletića", kazao je. Piletiću je zaželio puno uspjeha te dodao da ima njegovo puno povjerenje.

"Rekli ste u jučerašnjem izlaganju da pozdravljate ministre na odlasku i najavljujete i mogućnost njihovog povratka tako da o današnjem ministru govorimo na određeno vrijeme. To nije strano našim radnicima. Na novih deset radnika. čak devet radnika je zaposleno na određeno. Statistički podaci su skloni manipulacijama. Prosječne plaće u državnom okruženju rasle su za duplo, u Rumunjskoj 85 posto...", kazala je zastupnica Katarina Peović.

"Naše minimalne plaće rasle su najmanje zadnjih deset godina", dodala je.

"To se pretvara u jedan serijal o statistici. Ja bih volio da vi pogledate što je bilo prije naše Vlade i sada. Ja bih to cijenio. Prema tome, nitko od nas ne kaže da smo mi završili proces. Druge zemlje imale su veće ulagače nakon pada Berlinskog zida i mi to lovimo. Pravi rezime što smo napravili bit će za osam, devet godina. Pogledajte kolika je minimalna plaća u nekim članicama EU. Marin Piletić će siguran sam nakon ovog saslušanja dobiti vaše povjerenje i predano raditi", kazao je premijer.

"Ja ne znam je li me on hvalio, nije mi rekao. Ako se borio za obranu politika Vlade dok nije bio član i ako se borio za pozicije HDZ-a, to mu je najbolja kvalifikacija. Borbenost u politici je kriterij broj jedan. To što se tiče te neke priče, tko sve kolegama iz medija priča da je netko odbio. To su sve laži. Njih troje znaju da će biti ministri već skoro mjesec dana i otkad se sprema za ovo saslušanje. Ne postoji red onih koji žele biti, pa ih ja molim, to nije tako. Bolje bi bilo da pitate ovog svoga bivšeg predsjednika kako je", kazao je Plenković.

"Očuvanje radnih mjesta, velika briga i skrb o našim umirovljenicima. Tražit će Marin, koji je iskusan i inteligentan, on ima moje povjerenje i realan je", dodao je.

"Ne znam koja je vaša minutaža i naša. Mi smo stvarno kao zastupnici možemo reći da je Piletić bio vrlo borben što se tiče vas. Piletić nije upoznat sa Zakonom o radu", kazala je Peović.