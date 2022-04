Vidović Krišto: 'Šimpraga ne poštuje činjenicu agresije na RH'. Grbin joj poručio: 'Sramite se kolegice'

Anja Šimpraga, Davor Filipović i Marin Piletić zamijenit će u Vladi potpredsjednika Borisa Miloševića, ministra gospodarstva Tomislava Ćorića i ministra rada Josipa Aladrovića. Na sborskim Odborima održava se njihovo saslušanje.

Karolina Vidović Krišto se pobunila jer je raspored prenatrpan na Odboru za salušanje Anje Šimprage. Upozorila je da ju se onemogućuje u njezinom radu i nadzoru Vladu, što joj je kao zastupnici Ustavom propisano.

"Ovo je vrijeđanje Sabora. Engleska kraljica kada dolazi u Parlament, poštuje taj Parlament i to je odraz poštivanja naroda. Kada Vlada ne poštuje Sabor to je odraz nepoštivanja toga istog naroda i njezinih građana. Mi imamo situaciju da smo dovedeni pred ovaj odbor, a za pola sata bismo trebali ispitati kandidata za ministra gospodarstva. Kako ćemo to stići, ja sam spriječena da nadzirem rad Vlade, ako sam spriječena onda je to ozbiljna povreda Ustava, a mi znamo kakva je vaša namjera da ovako radite. Želim da to uđe u zapisnik", poručila je.

Kazala je i da ima povredu Poslovnika. "Predložena kandidatkinja vrlo vjerojatno ne poštuje ustavnopravni poredak RH. Imamo situaciju, da predložena kandidatkinja, što proizlazi iz njezinog dosadašnjeg rada ne poštuje činjenicu agresije na RH, ne poštuje činjenicu da je srpska vojska, jedina vojska u 21. stoljeću koja je počinila genocid", kazala je Vidović Krišto o Šimpragi.

Vidović Krišto dobila je opomenu. "Prozvati je da ne poštuje ustavni poredak je ispod svake razine. Sramite se kolegice", kazao je šef SDP-a Peđa Grbin.