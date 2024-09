U potrazi za tajnama svemira, riječnim čudovištima i Majkom Prirodom

Čitanje se u školskoj dobi ne smije svesti samo na obvezne lektire jer bi to zaista bilo – šteta. Knjige nam pomažu da upoznamo svijet, ali i sami sebe, a tržište zaista obiluje zanimljivim naslovima, nerijetko bogato ilustriranima, koji mališane mogu odgojiti u marljive čitatelje za čitav život.

Izdvojili smo pet naslova različite tematike koje bi trebale zadovoljiti dječju znatiželju i približiti im svijet u kojemu žive, ali i pomoći im da se lakše nose sa svakodnevnim izazovima.

"Priča o dva zmaja", Maja Punoš Rebić

"Priča o dva zmaja" prva je slikovnica u seriji „Rasti sretno” Školske knjige koja progovara o dječjim osjećajima i problemima te načinima kako ih uspješno prevladati. Autorica Maja Punoš Rebić školska je knjižničarka, pripovjedačica, autorica priča za djecu... I vjeruje u terapijsku moć književnosti. "Priča o dva zmaja" inspirirana je epidemijom vršnjačkog nasilja kod naše djece i mladih koja je "ojačala" internetom, društvenim mrežama te nekontroliranom pristupačnošću nasilnih i neprimjerenih sadržaja, što u konačnici umanjuje razvoj i održanje njihove empatije. Vršnjačkog nasilja oduvijek je bilo, ali ono se danas teže može kontrolirati i posljedice su mu puno pogubnije. Nužno je stoga, ističe autorica, raditi na njegovoj prevenciji od najranije dobi i na načine koji su djeci prilagođeni, razumljivi i zabavni.

"Oliver i tajne svemira", Jorge Cham

Knjiga "Oliver i tajne svemira", čiji je autor Jorge Cham, novi je naslov objavljen u nakladi Znanje. Oliver je, kako kaže, obični jedanaestogodišnjak. Upravo je završio četvrti razred, a ravnateljica škole poznaje ga jako dobro jer je u njezinu uredu češće nego drugi učenici. Voli knjige i stripove, nije loš u videoigricama. Nije poznati znanstvenik, no od njega ćemo naučiti jako puno o svemiru. I to na iznimno zabavan način. Nakon što je dr. Howard posjetio njegov razred i pričao im o gama-zrakama i crnim rupama, Oliver je odlučio: postat će astrofizičar. Uspio je uvjeriti dr. Howarda, inače supruga njegove učiteljice, da ga podučava o tajnama svemira, a on će to sve zapisivati i prenijeti drugoj djeci.

Autor knjige Jorge Cham više je puta nominiran za prestižnu nagradu Emmy. Ponosni je tata pravog Olivera, koji mu je poslužio kao inspiracija za knjigu.

"Važno je putovanje, a ne odredište", Carl Honoré, Kevin i Kristen Howdeshell

Knjiga „Važno je putovanje, a ne odredište” u izdanju Školske knjige, vodi nas polaganim tempom u 40 avantura diljem svijeta. Putujemo zemaljskom kuglom pješice, biciklom, plovilom ili vlakom, a na svakome koraku upijamo povijest, uživamo u krajolicima i upoznajemo izvanredne ljude. Gozba je to za osjetila i hrana za dušu. Zanimljivo je i što se u knjizi mogu naći i praktični savjeti za putovanja konkretnim destinacijama pa čitatelju na trenutke zaista dođe da rezervira avionsku kartu i istoga se trena zaputi u, primjerice, grad gdje su cvjetne sadnice nekoć bile skupe poput kuća te zaplovi njegovim kanalima. Usto, navedeno je i koliko nam je vremena potrebno da istražimo i doživimo pojedinu rutu. Sasvim je to drugačija knjiga o putovanjima – dok je čitamo, kao da možemo osjetiti vjetar na licu dok se biciklom probijamo po padinama i planinama u jugoistočnoj Francuskoj, ili kapljice vode dok s plovila promatramo fjordove, baš kao što su to nekada činili Vikinzi.

"Gdje je što na Zemlji?", grupa autora

Od Zemljine kore, potresa i vulkana, preko smrtonosnih bića, riječnih čudovišta i najezde uljeza, pa kroz antička carstva, mumije i bojna polja, do stadiona, televizije i milijardera – zanimljivo je to i dinamično putovanje kojim nas vodi atlas "Gdje je što na Zemlji?", u izdanju Mozaik knjige. Svojevrsni je to vodič, usudimo se reći, općim znanjem – upoznaje nas sa zanimljivim, a opet lako pamtljivim informacijama iz različitih područja, od zemljopisa, povijesti i prirode, do inženjerstva, tehnologije, kulture, turizma i sporta. Sve je to na jednome mjestu, na 192 bogato ilustrirane stranice. Gdje se nalaze najrazorniji vulkani? Gdje je na Zemlji najtoplije? Gdje žive najbogatiji ljudi? Gdje nalazimo najopasnije životinje na Zemlji? Odgovori na ova i tisuće drugih zapanjujućih pitanja skrivaju se, kako će ga nakladnik opisati, "u ovom izvanrednom atlasu svega".

"Što radiš danas, Majko Prirodo?", Lucy Brownridge

Kako prolazimo godinom, upoznajemo na stranicama ove knjige čudesni život prirode, biljaka i životinja, od Japana i Perua, preko Meksika i Walesa, Kanade i Danske, pa do Alžira i Portugala, Namibije i Švedske.

Mjesecima i svijetom vodi nas naslov "Što radiš danas, Majko Prirodo?", u izdanju Školske knjige. Tekst potpisuje Lucy Brownridge, a ilustracije Margaux Samson Abadie. Zadivljujuća je to, kako se opisuje, ilustrirana riznica priča o svijetu prirode, organiziranih po godišnjim dobima i po lokacijama diljem svijeta, a koja pokazuje beskrajnu ljepotu i raznolikost prirode u svakom dijelu planeta. U svakom trenutku tijekom cijele godine Majka Priroda naporno radi, stvara oblake iz kojih pada kiša, priprema vjevericu koja skriva orahe za razdoblje zimske hladnoće ili vodi ptića na prvi let oko pola svijeta. Knjiga je koncipirana u 48 priča o ciklusima prirode koji se stalno izmjenjuju, u svoj svojoj ljepoti, ali i dramatičnosti.

