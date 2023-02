U porušenoj crkvi čitavi ostali kipovi Djevice Marije i Sv. Ante: Ona će nam dati snagu

Snažan potres koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju izazvao je katastrofalne posljedice u te dvije zemlje. Broj poginulih i dalje raste iz sata u sat, a traju i napori spasioca da iz ruševina izvuku što je moguće više preživjelih. No kako prolaze sati, izgledi su za to sve manji. No preživjelih ipak i dalje ima usprkos svim izgledima.