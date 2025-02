U petak novi bojkot svega, a posebice pekarnica i pekarskih proizvoda

Kajzerica se od Vladina ograničenja cijene od 13 centi po komadu smanjila na "Liliput" varijantu. I nju je u nekim pekarnicama zahvatila šrinkflacija, dok ostala peciva, kruh, burek, krafne... tresu nenormalna poskupljenja, poručili su jučer s potrošačke platforme "Halo, inspektore" i najavili novi bojkot roba i usluga u petak.

Četvrti petak zaredom neće se kupovati ništa u trgovinama, trgovačkim centrima, na tržnicama... A posebice u pekarnicama, što je inicijativa srednjoškolaca Vladimira Preloga u Zagrebu koji su Halo, inspektore pisali kako više ne mogu pratiti poskupljenja, a ni njihovi roditelji ni profesori.

Iz Halo, inspektore pozivaju građane "na podršku mladosti u petak". S druge strane, nezadovoljni su i trenutačnim "peglanjem" imidža trgovaca "koji ne pokazuju namjeru promjene svojih praksi i trajnijeg poboljšanja situacije" pa se saga koja je izbila oko 101 milijun eura iz blagajni malotrgovaca u tri tjedna, za koju tvrde da je uspješna, nastavlja.

Konzultant za trgovinu Dragan Munjiza smatra da je bojkot uspio u dijelu senzibiliziranja javnosti za problematiku inflacije, ali nije uspio u osnovnom cilju spuštanja općeg nivoa cijena u trgovinama živežnih namirnica.

Marijana Ivanov, profesorica s Katedre za financije EFZG-a, kaže kako bi brojka od 300 milijuna eura manje prometa trgovaca u proteklom razdoblju bila nešto, sto milijuna samo je odraz tradicionalno slabog prometa u siječnju i veljači. Reći kako je to zbog bojkota besmisleno je ili je kupnja političkih bodova u budućnosti, tvrdi ona. Ipak, priznaje, dobro je da se bojkot dogodio jer je spriječio daljnja ludovanja cijena zbog ugrađivanja marži, trgovaca, proizvođača i ostalih. Dakle, usporio je dinamiku podizanja cijena, a Vladi dao uporište da i ona poduzme korake vezane za daljnji rast cijena uključujući i proširenje liste "zamrznutih" proizvoda.

Najavljeni bojkot pekarnica, "ako je to akcija mladih", Ivanov osobno podržava, a ne kao ekonomistica. Više, kako kaže, zbog "zdravlja naroda" te činjenice da su mladi u školi tijekom dana ovisni o pekarnicama. No boji se kako svi oni koji stoje iza bojkota manipuliraju ljudima i to je najveći rizik. – Danas je to za kruh ili neodlazak u trgovine, a sutra s bilo čime – upozorila je Ivanov.