KLJUČNI IGRAČ

Upozorenje Zapadu zbog saveznika Rusije koji postaje ozbiljna prijetnja: 'Dovoljno je dignuti željeznicu u zrak'

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.05.2026.
u 18:40

Najozbiljniji i najopasniji scenarij predviđa da Rusija na kraju prisili Lukašenka da otvori novu frontu prema Ukrajini, kaže Anna Maria Dyner iz Poljskog instituta za međunarodne odnose

Poljska stručnjakinja za istočnu Europu Anna Maria Dyner iz Poljskog instituta za međunarodne odnose u intervjuu za Centrum Europy upozorava da je Minsk sve bliže tome da postane ključni ruski igrač u sukobu. Prema njezinim riječima ulazak Bjelorusije u rat ovisi isključivo o odlukama Kremlja. Dyner, jedna od vodećih poljskih analitičarki za Bjelorusiju i Rusiju, predstavila je četiri konkretna scenarija koji bi mogli odrediti sudbinu Bjelorusije. Svi oni pokazuju koliko je Minsk izgubio suverenitet i koliko je postao ovisan o Vladimiru Putinu.

Najozbiljniji i najopasniji scenarij predviđa da Rusija na kraju prisili Lukašenka da otvori novu frontu prema Ukrajini. Riječ je o ofenzivi iz Brestske oblasti prema jugu, prema Volinju i Lavovu, uz samu poljsku granicu. "Moguće je zamisliti napad iz Bresta prema jugu. Dovoljno je dignuti u zrak željeznicu i to bi stvorilo velike probleme", upozorila je Dyner. Ovaj scenarij postaje realan samo ako Rusija želi potpunu vojnu pobjedu nad Ukrajinom. Ako joj je cilj samo produžiti rat i iscrpljivati Ukrajinu, vjerojatnost je znatno manja.

Drugi scenarij uključuje brzu militarizaciju zemlje bez slanja bjeloruskih vojnika u Ukrajinu. Lukašenko bi time slao poruku i Moskvi i Zapadu: "Ja kontroliram situaciju i imam vojsku koja može braniti zemlju".  "Lukašenko želi pokazati da ima oružane snage sposobne braniti zemlju – i od Rusije i, donekle, od NATO-a", kaže Dyner. Istodobno ističe da bjeloruske vlasti u stvarnosti ne vide NATO kao prijetnju, već ovu militarizaciju koriste kao signal Rusiji da Minsk još uvijek ima određenu autonomiju.

Treći scenarij odnosi se na moguće napetosti u baltičkoj regiji. Bjelorusija ne bi nužno izravno sudjelovala u sukobu, ali bi signalizirala NATO-u da će braniti svoj teritorij i neće dopustiti 'stiskanje' Suvalskog koridora – uskog pojasa između Bjelorusije, Litve i Poljske. Dyner smatra da su upravo ograničene provokacije u ovom području posebno opasne jer bi mogle testirati spremnost i odlučnost NATO-a na odgovor.

Četvrti scenarij, zajednički rusko-bjeloruski napad na Poljsku Dyner ocjenjuje kao najmanje vjerojatan. Takav potez bi za Rusiju značio otvaranje novog, iznimno rizičnog fronta protiv najjače zemlje istočnog krila NATO-a usred dugotrajnog rata u Ukrajini. "To bi bilo previše rizično za Rusiju", zaključuje stručnjakinja.

Dyner posebno naglašava da je Lukašenko u teškom položaju. Naime, duboko je ovisan o Rusiji, ali još uvijek pokušava zadržati barem minimum suvereniteta. Bjelorusija je već sada platforma za ruske prijetnje, logističku podršku i eventualne provokacije. Najveća opasnost za regiju, prema njezinim riječima, možda nije veliki rat, već upravo ograničene provokacije u baltičkoj regiji kojima bi Rusija i Bjelorusija testirale reakciju NATO-a.

Intervju s Annom Marijom Dyner dolazi u trenutku kada se na istočnom krilu NATO-a pojačavaju napetosti, a Bjelorusija sve više postaje ruski instrument pritiska. 

NATO Vladimir Putin Bjelorusija

Avatar Marko
Marko
19:37 05.05.2026.

Naoružati se do zuba? Izraz potječe iz vremena kada su gusari i vitezovi nosili toliko oružja da im je ponestajalo mjesta u rukama i za pojasom. Evo glavnih teorija o nastanku:Gusari i pirati: Često su u borbi držali nož ili bodež među zubima kako bi im ruke ostale slobodne za penjanje uz užad ili držanje pištolja. Sad je izraz beskoristan...zastario

ivan.zorger
19:36 05.05.2026.

Kakvi teoretičari! Ma svaka čast! A btw. Bjelorusija nema niš za izgubit da ih nabije, ionak su im ilegitimno nablli sve moguće već sankcije

Lujo123
19:36 05.05.2026.

Maša je zato tako pametna jer je završila fakultet političkih nauka u Zagrebu.

