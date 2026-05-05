Upozorenje Zapadu zbog saveznika Rusije koji postaje ozbiljna prijetnja: 'Dovoljno je dignuti željeznicu u zrak'

Poljska stručnjakinja za istočnu Europu Anna Maria Dyner iz Poljskog instituta za međunarodne odnose u intervjuu za Centrum Europy upozorava da je Minsk sve bliže tome da postane ključni ruski igrač u sukobu. Prema njezinim riječima ulazak Bjelorusije u rat ovisi isključivo o odlukama Kremlja. Dyner, jedna od vodećih poljskih analitičarki za Bjelorusiju i Rusiju, predstavila je četiri konkretna scenarija koji bi mogli odrediti sudbinu Bjelorusije. Svi oni pokazuju koliko je Minsk izgubio suverenitet i koliko je postao ovisan o Vladimiru Putinu.

Najozbiljniji i najopasniji scenarij predviđa da Rusija na kraju prisili Lukašenka da otvori novu frontu prema Ukrajini. Riječ je o ofenzivi iz Brestske oblasti prema jugu, prema Volinju i Lavovu, uz samu poljsku granicu. "Moguće je zamisliti napad iz Bresta prema jugu. Dovoljno je dignuti u zrak željeznicu i to bi stvorilo velike probleme", upozorila je Dyner. Ovaj scenarij postaje realan samo ako Rusija želi potpunu vojnu pobjedu nad Ukrajinom. Ako joj je cilj samo produžiti rat i iscrpljivati Ukrajinu, vjerojatnost je znatno manja.

Drugi scenarij uključuje brzu militarizaciju zemlje bez slanja bjeloruskih vojnika u Ukrajinu. Lukašenko bi time slao poruku i Moskvi i Zapadu: "Ja kontroliram situaciju i imam vojsku koja može braniti zemlju". "Lukašenko želi pokazati da ima oružane snage sposobne braniti zemlju – i od Rusije i, donekle, od NATO-a", kaže Dyner. Istodobno ističe da bjeloruske vlasti u stvarnosti ne vide NATO kao prijetnju, već ovu militarizaciju koriste kao signal Rusiji da Minsk još uvijek ima određenu autonomiju.

Treći scenarij odnosi se na moguće napetosti u baltičkoj regiji. Bjelorusija ne bi nužno izravno sudjelovala u sukobu, ali bi signalizirala NATO-u da će braniti svoj teritorij i neće dopustiti 'stiskanje' Suvalskog koridora – uskog pojasa između Bjelorusije, Litve i Poljske. Dyner smatra da su upravo ograničene provokacije u ovom području posebno opasne jer bi mogle testirati spremnost i odlučnost NATO-a na odgovor.

Četvrti scenarij, zajednički rusko-bjeloruski napad na Poljsku Dyner ocjenjuje kao najmanje vjerojatan. Takav potez bi za Rusiju značio otvaranje novog, iznimno rizičnog fronta protiv najjače zemlje istočnog krila NATO-a usred dugotrajnog rata u Ukrajini. "To bi bilo previše rizično za Rusiju", zaključuje stručnjakinja.

Dyner posebno naglašava da je Lukašenko u teškom položaju. Naime, duboko je ovisan o Rusiji, ali još uvijek pokušava zadržati barem minimum suvereniteta. Bjelorusija je već sada platforma za ruske prijetnje, logističku podršku i eventualne provokacije. Najveća opasnost za regiju, prema njezinim riječima, možda nije veliki rat, već upravo ograničene provokacije u baltičkoj regiji kojima bi Rusija i Bjelorusija testirale reakciju NATO-a.

Intervju s Annom Marijom Dyner dolazi u trenutku kada se na istočnom krilu NATO-a pojačavaju napetosti, a Bjelorusija sve više postaje ruski instrument pritiska.