VIDEO Policajac iz rijeke izvlačio krokodila s ljudskim ostacima u utrobi, oglasio se o bizarnoj misiji: 'Pronašli smo u njemu šest vrsta obuće...'

Policija u Južnoafričkoj Republici uspjela je pronaći ljudske ostatke nakon što je jedan policajac spušten iz helikoptera u rijeku punu krokodila tijekom potrage za čovjekom kojeg je prošlog tjedna odnijela bujica. Gmaz za kojeg se sumnjalo da je pojeo nestalog muškarca već je bio ubijen, no kapetan Johan "Pottie" Potgieter rekao je da je iskustvo i dalje bilo izuzetno napeto. Nakon što je Potgieter užetom osigurao životinju, oboje su podignuti iz rijeke Komati na sjeveroistoku zemlje. Sada će se provesti DNK analize kako bi se utvrdilo pripadaju li pronađeni ostaci nestalom muškarcu. Njegov automobil zapeo je prošlog tjedna dok je pokušavao prijeći niski most na nabujaloj rijeci, prenosi BBC. Kada je policija stigla na mjesto događaja, vozilo je bilo prazno, zbog čega su posumnjali da ga je odnijela voda, izjavio je glasnogovornik policije pokrajine Mpumalanga, pukovnik Mavela Masondo, za nacionalnu televiziju SABC. Vlasti su u potrazi koristile dronove i helikoptere te su uočile mali otok na kojem se sunčalo nekoliko krokodila, ispričao je Potgieter, zapovjednik policijske ronilačke jedinice.

Rekao je da su, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, mogli zaključiti da je jedna od životinja nedavno jela. "Osim što je imao izrazito pun trbuh, nije se kretao niti pokušavao skliznuti u rijeku unatoč buci dronova i helikoptera", rekao je za News24. Krokodil je potom ubijen prije nego što je Potgieter započeo, kako je policija opisala, "izuzetno opasnu i složenu operaciju" njegovog izvlačenja. Ogromni krokodil, dug 4,5 metra i težak oko 500 kilograma, potom je prebačen u obližnji Nacionalni park Kruger, gdje su u njegovim crijevima pronađeni ljudski ostaci. Potgieter je rekao da su, uz dijelove tijela, pronašli i šest različitih vrsta obuće. Dodao je da bi to moglo upućivati na to da je životinja usmrtila i druge ljude, ali ne nužno: "Krokodil će pojesti ili progutati bilo što".

Policijski službenik sada se ponovno prisjetio trenutka kada je spušten iz helikoptera u rijeku punu krokodila. "Krokodil je ležao na otočiću... do njega se zaista nije moglo doći na drugi način osim iz zraka", rekao je za BBC. Kokodila su ustrijelili Potgieterovi kolege prije nego što je on pozvan. "Prevrnuo se na leđa i mislili su da je mrtav. No kad smo se vratili, bio je ponovno na desnoj strani i malo je otplivao uzvodno", objasnio je. Prisutnost drugih krokodila, nilskih konja i stijena u rijeci značila je da je bilo preopasno koristiti čamac za izvlačenje tijela, rekao je Potgieter. "U blizini su bili i drugi krokodili, vjerojatno privučeni krvlju u vodi. No srećom, zbog buke helikoptera i strujanja zraka koje je stvarao, udaljili su se i nisu me dirali", rekao je iskusni policajac.

Jednom kada je Potgieter pristao sudjelovati u operaciji, nije bilo povratka. "Dok sam visio dolje, nisam imao nikakav način komunikacije s pilotom. Bez obzira na to bih li se predomislio, to nije bilo moguće", dodao je. "Morao sam se držati plana i učiniti sve kako smo planirali... inače bi stvari pošle po zlu". U nedjelju je vršiteljica dužnosti šefice policije Južnoafričke Republike pohvalila Potgieterovu "iznimnu hrabrost", opisujući operaciju kao "izuzetno opasnu i složenu". Potgieter je mogao biti siguran da je krokodil mrtav tek kada je spušten u rijeku i zavezao uže oko njega.

"Tada sam znao da je 100 posto mrtav. Jer da nije, sigurno bi me napao", rekao je. Iako je u policiji Južnoafričke Republike već 38 godina, nikada prije nije bio na ovakvoj misiji. "Ovo je definitivno bilo prvi put i nadam se i posljednji... za ovako nešto se zaista ne možete pripremiti". Policajac je rekao da je njegova obitelj bila sretna što se vratio živ, iako nisu znali koliko je operacija bila opasna dok nisu vidjeli snimku na internetu. Potgieter je istaknuo da je njegov posao rizik koji vrijedi preuzeti zbog obitelji nestalih i poginulih. "Imamo puno suosjećanja za obitelji žrtava. Oni tuguju za voljenom osobom. Nikada nije lako izgubiti nekoga koga voliš, a još je gore ako uopće ne znaš gdje je ili što mu se dogodilo. Zato je to jedan od naših glavnih motiva – omogućiti tim obiteljima da pronađu mir kako bi mogle nastaviti sa svojim životima".