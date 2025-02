U Njemačkoj postoji posebna zabrana vezana za banane: Kazne mogu doseći i do 100 eura

Banane su mnogima omiljeno voće te idealan međuobrok. Iako su zdrave i ukusne, neke u Njemačkoj mogle bi skupo koštati. Naime, postoji posebna zabrana vezana za banane koja vrijedi u cijeloj Njemačkoj. Radi se o zbrinjavanju kore od banane, s obzirom na to da mnogi pogrešno misle da ostatke voća mogu odložiti izravno u prirodu.

Jedan od problema je što kora banane relativno sporo trune. Ako otpad padne u prirodu ili na ulicu, to je upravni prekršaj, a zabrana se temelji na takozvanom Zakonu o kružnom gospodarstvu (KrWG). Kršenje zabrane rezultira novčanom kaznom, a njezin iznos ovisi o saveznoj zemlji, prenosi Fenix magazin.

U mnogim zemljama za prekršaj treba platiti od 10 do 25 eura. Međutim, u nekima je iznos znatno viši. Primjerice, Donja Saska može naplatiti do 50 eura, Hamburg do 70 eura, a Saarland i do 100 eura.

