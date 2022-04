U napadu na Kijev najmanje troje ranjenih; gradonačelnik Mariupolja poručio: 'Nema ni govora o predaji, pošaljite nam oružja'

Danas je 64. dan od početka invazije. Ruska naftna kompanija Gazprom prekinula je opskrbu plinom Poljskoj i Bugarskoj, zbog čega je Europska unija optužila Rusiju za ucjenu. Europska unija navodno priprema zabranu uvoza ruske nafte koja bi, prema britanskim medijima, trebala biti objavljena idućeg tjedna. Žestoke borbe i dalje se odvijaju diljem Ukrajine.

Glavni događaji:

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će sve zemlje koje se pokušaju umiješati u Ukrajinu biti suočene s brzim odgovorom Rusije i rekao da su sve odluke o tome kako će Moskva reagirati u toj situaciji već donesene.

upozorio je da će sve zemlje koje se pokušaju umiješati u Ukrajinu biti suočene s brzim odgovorom Rusije i rekao da su sve odluke o tome kako će Moskva reagirati u toj situaciji već donesene. Kremlj planira održat i "referendume" u Donjecku i Luhansku u istočnoj Ukrajini na kojima bi se ta dva grada pripojila Rusiji, navodi latvijska novinska agencija Meduza.

u Donjecku i Luhansku u istočnoj Ukrajini na kojima bi se ta dva grada pripojila Rusiji, navodi latvijska novinska agencija Meduza. Britanci su poslali više od 5000 protutenkovskih projektila ukrajinskim snagama. Poslano je i 4,5 tona eksploziva i pet sustava protuzračne obrane.

Rusija je u utorak objavila da je stekla potpunu kontrolu nad regijom Herson.

Tijek događaja:

23:03 - Glavni ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi vratio se iz Ukrajine nakon posjeta nuklearnoj elektrani u Černobilu.

- Danas je ukrajinsko regulatorno tijelo službeno obavijestilo IAEA-u da je 16. travnja videonadzor zabilježio projektil koji leti ravno iznad nuklearne elektrane. IAko se to ispostavi točnim, ovaj je događaj iznimno ozbiljan. Da je takav projektil zalutao, mogao je potencijalno dovesti do nuklearne nesreće - naglasio je Grossi.

22:56 - Ruska vojska objavila je u četvrtak da je izvela nove zračne napade na Ukrajinu na 76 ukrajinskih vojnih ciljeva. Pogođena su dva skladišta streljiva i brojni položaji vojnika i vojni konvoji, rekao je glasnogovornik ministarstva obrane Igor Konašenkov, pri čemu je život izgubilo više od 320 neprijateljskih vojnika.

Rusija je ispalila projektile na daljnjih 38 vojnih ciljeva, rekao je. Konašenkov tvrdi da je uništeno šest skladišta streljiva i da je oboreno nekoliko ukrajinskih projektila Točka-U.

22:17 - Parlamentarna skupština Vijeća Europe pozvala je na osnivanje ad hoc međunarodnog kaznenog suda kako bi se sudilo počiniteljima zločina u Ukrajini. Skupština tog tijela sa sjedištem u Strasbourgu pozvala je 46 država članica i promatrača da hitno uspostave takav sud s mandatom za istraživanje i kazneni progon za zločine agresije koje su navodno počinili ruski politički i vojni čelnici.

22:15 - Gradonačelnik Mariupolja rekao je da se opkoljeni grad nikada neće predati, pozvao je zapadne saveznike da dostave više oružja kako bi pomogli Ukrajini u njezinoj borbi protiv ruskih snaga.

Govoreći za Sky News, Vadim Bojčenko je rekao: da "nikad neće biti riječi o predaji Mariupolja radi mira".

- Možemo vratiti samo ono što je naše, a Mariupolj je bio i ostat će ukrajinski i učinit ćemo sve da to osiguramo - naglasio je.

21:53 - Jedan od ruskih napada na Kijev u četvrtak rezultirao je tako da je pogođen donji kat stambene zgrade, pri čemu su ozlijeđene najmanje tri osobe, javlja Agence France-Presse.

Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da su troje ozlijeđenih prebačeno u bolnicu. Njihovo stanje i daljnji detalji još nisu poznati.

21:25 - Opća skupština Ujedinjenih naroda glasat će 11. svibnja o zemlji koja će zamijeniti Rusiju u vodećem tijelu svjetske organizacije za ljudska prava nakon njezine suspenzije zbog navoda o kršenjima prava u Ukrajini, prenosi Associated Press. Glasnogovornica Skupštine Paulina Kubiak izjavila je u četvrtak da je Češka jedina kandidatkinja za mjesto u 47-članom Vijeću za ljudska prava.

21:14 - Dmitro Kuleba na društvenim mrežama se oglasio o napadima na Kijev.

- Ovim gnusnim činom barbarstva Rusija još jednom pokazuje svoj stav prema Ukrajini, Europi i svijetu - napisao je.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2022

U međuvremenu Oleksij Reznikov, ukrajinski ministar obrane, također je osudio raketne udare i rekao: "Ovo je napad na sigurnost glavnog tajnika i svjetsku sigurnost!"

21:10 - BBC je razgovarao s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom koji kaže da Ujedinjeni narodi neće odustati i da želi mir u Ukrajini, "u skladu s poveljom UN-a".

On kaže da "Ukrajina treba i zaslužuje našu punu predanost i punu podršku". Rusija nastavlja upozoravati Zapad da provocira rat opskrbljujući Ukrajini vojnu opremu. Upitan o mogućem Trećem svjetskom ratu, Guterres kaže da je "nuklearni rat nezamisliv".

20:55 - Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je fotografije deset vojnika za koje tvrde da su ruski vojnici odgovorni za masakr u Buči.

- Deset ruskih koljača iz 64. brigade je identificirano te su imenovani osumnjičeni za počinjenje masakra u Buči. Ova brigada nagrađena je za svoje zločine, nakon čega se vratila na ratište. Ovi zločinci ne smiju izbjeći pravdi - stoji na Twitteru.

The despicable 10.

Ten russian butchers from the 64th brigade have been identified and named suspects responsible for committing #BuchaMassacre. This unit had been awarded for its atrocities, and returned to the battlefield. Justice for war criminals is inevitable. pic.twitter.com/aTU18ZjJ3C — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 28, 2022

20:22 - Gradsko vijeće Kijeva na svom Telegram kanalu navodi da su dvije eksplozije u okrugu Ševčenkovski posljedice ruskog napada. Dužnosnici kažu da su sve hitne službe na mjestu, ali se informacije o potencijalnim žrtvama još razjašnjavaju. Dvije eksplozije uslijedile su na dan kada je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u posjetu Kijevu radi razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

19:48 - U glavnom gradu Ukrajine Kijevu čule su se dvije eksplozije, javlja Reuters. Više detalja o tome što je izazvalo eksplozije nije dostupno, navode.

19:10 - UN "čini sve što je moguće" da evakuira ljude iz mariupoljske tvornice Azovstal, kaže glavni tajnik UN-a, António Guterres. Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu Guterres je opisao Mariupol kao "krizu unutar krize". Rekao je da je imao intenzivne razgovore sa Zelenskim da bi evakuacija iz Mariupolja postala stvarnost, a Zelenski je rekao da vjeruje da je "uspješan rezultat" još moguć "u smislu deblokiranja" čeličane Azovstal u Mariupolju.

19:05 - Ukrajinski istražitelji identificirali su više od 8000 mogućih ratnih zločina od početka ruske invazije u veljači, rekla je u četvrtak glavna ukrajinska tužiteljica Irina Venediktova u razgovoru za Deutsche Welle.

- Riječ je zapravo o 8600 slučajeva koji se odnose strogo na ratne zločine i više od 4000 slučajeva koji su povezani s ratnim zločinima - precizirala je.

Mogući zločini uključuju "ubojstva civila, bombardiranje civilne infrastrukture, mučenja" i "seksualne zločine" na "okupiranim područjima Ukrajine", napomenula je Venediktova.

Desetorica ruskih vojnika optužena su u četvrtak zbog mogućih ratnih zločina u Buči i za njima će biti izdani uhidbeni nalozi, objavio je ured glavne tužiteljice na Telegramu.

18:51 - Rusija je predala 33 ukrajinska vojnika u razmjeni ratnih zarobljenika s Ukrajinom, potvrdila je danas potpredsjednica ukrajinske vlade. U poruci u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram Irina Vereščuk je rekla da je pet vojnika koji su razmijenjeni ranjeno. Nije otkriveno koliko je Rusa uključeno u razmjenu.

19:46 - Ruske snage najžešćim udarima do sada pogađaju čeličanu Azovstal u opkoljenom ukrajinskom gradu Mariupolju, rekao je lokalni dužnosnik. Vjeruje se da je stotine boraca i civila još uvijek zarobljeno u golemoj željezari i čeličani.

U videu objavljenom na internetu u srijedu, zapovjednik snaga 36. brigade marinaca Ukrajine u Mariupolju, rekao je da se u tvornici nalazi više od 600 ozlijeđenih ukrajinskih vojnika i stotine civila, uključujući djecu. Mihajlo Veršinjin, načelnik patrolne policije Mariupolja, rekao je za CNN da je postrojenje sinoć pogodio najjači udar do sada.

"Došlo je do masivnog zračnog napada sa sedam zrakoplova Tu-22M3. Govorimo o više od 50 zračnih napada. Bombardiranje je izvršeno na mjestu gdje se nalaze teško ranjeni - u bolnici. Ljudi su zatrpani pod ruševinama", rekao je Veršinjin.

18:36 - Kijev: Oteto 35 od 49 šefova administracije u regiji Herson

Čelnici 35 od 49 administrativnih jedinica oteti su u južnoj ukrajinskoj regiji Herson od početka rata, rekao je visoki dužnosnik u Kijevu. Ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava Ljudmila Denisova napisala je na Telegramu da je "17 njih pušteno, ali mnogi su u zarobljeništvu".

Ruske trupe “otimaju i muče stanovnike privremeno okupiranih ukrajinskih teritorija, pljačkaju mjesta svjetske kulturne baštine”, rekla je.

18:31 - SAD je najavio slanje vojne, ekonomske i humanitarne pomoći Ukrajini u iznosu 33 milijarde dolara. Bidenov prijedlog uključuje više od 20 milijardi dolara vojne pomoći, 8,5 milijardi dolara ekonomske pomoći i tri milijarde dolara humanitarne pomoći.

- Cijena ove borbe nije mala, ali odustajanje od agresije će biti skuplje ako dopustimo da se to dogodi - rekao je američki predsjednik Joe Biden

18:21 - Dvije eksplozije čule su se u ruskom gradu Belgorodu, kazala su dva svjedoka za Reuters.

Eksplozije su se čule na jugu grada no nije zasad jasno koji je bio uzrok tog incidenta.

Kremlj zadnjih dana tvrdi kako je u Belgorodu i okolnim mjestima na granici u Ukrajinom došlo do nekoliko napada od ukrajinske vojske, a jučer se eksplozija čula i u mjestu Staraya Nelidovka, a zapalilo se i skladište streljiva.

18:03 - Ruski plinski div Gazprom izvijestio je u četvrtak o skoku dobiti i prihoda u 2021. godini, koji odražava nisku poredbenu osnovicu u 2020., prvoj godini pandemije, i rast cijena plina u razdoblju oporavka gospodarstva od covid krize.

Gazpromova neto dobit bila je u 2021. više nego 15 puta veća nego u 2020., poskočivši na 2,1 bilijun rubalja (27,5 milijardi eura).

Prihod je uvećan 62 posto, na 10,2 bilijuna rubalja.

Cijene plina snažno su porasle u drugoj polovini prošle godine, potaknute valom potražnje koji je pokrenuo oporavak gospodarstva od pandemijske krize i niskim zalihama uoči zimske sezone grijanja.

17:57 - Muškarac britanske nacionalnosti je ubijen u Ukrajini, a još jedan je nestao, objavilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo nije pojasnilo jesu li muškarci sudjelovali u ratu u Ukrajini.

- Možemo potvrditi da je osoba britanske nacionalnosti ubijena u Ukrajini, a mi pružamo potporu obitelji, kao i obitelji druge osobe koja je nestala - kazao je glasnogovornik.

17:40 - Predsjednik SAD-a Joe Biden održao je konferenciju za novinare gdje je objasnio zašto je zatražio od Kongresa da odobri Ukrajini paket pomoći 33 milijardi dolara pomoći u idućih nekoliko mjeseci.

- Mi ne napadamo Rusiju. Mi pomažemo Ukrajini kako bi se mogla obraniti od ruske agresije, i kao što je Putin odlučio pokrenuti ovu invaziju, isto tako može odlučiti da će je i završiti - kazao je Biden.

Od 33 milijardi dolara, 20.4 milijardi se odnosi na vojnu i sigurnosnu pomoć.

- Potreban nam je ovaj zakon kako bismo podržali Ukrajinu u njezinoj borbi za slobodu - kazao je.

- Cijena ove borbe nije jeftine, ali ova agresija će nas više koštati ako dopustimo da se nastavi - dodao je.

Izbor je između podržavanja Ukrajine koja obrani svoju državu i između Rusije koji nastavljaju sa ''strahotama'', dodao je.

- Naši NATO saveznici, naši EU partneri, svi će oni također platiti dio ovog troška, no i mi to moramo učiniti kako bismo nastavili voditi ovo savezništvo - kazao je.

- Mi smo spremni na sve što će Rusija učiniti - odgovorio je na pitanje novinara je li zabrinut što bi Kremlj mogao učiniti.

16:09 - Najmanje troje civila ubijeno je i nekoliko je ozlijeđenih u napadu na tržnicu u Donjecku, a društvenim mrežama šire se i snimke tijela koje leže na tlu i dim koji se diže s tržnice.

Prema podacima stožera samoproglašene Narodne Republike Donjeck, ukrajinske su snage pogodile tržnicu Merkurij u okrugu Kirovski, no te tvrdnje nisu potvrđene.

Donjeck je glavni grad u ukrajinskoj regiji Donbas gdje se već nekoliko dana odvijaju teške bitke između ruskih i ukrajinskih snaga.

15:05 - Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) posjetila je danas černobilsko mjesto. Na konferenciji za novinare, glavni direktor Rafael Grossi rekao je da je njegov tim pratio razinu radijacije na mjestu nakon što su ruske snage iskopali dio područja.

Grossi je rekao da je došlo do malog povećanja razine radijacije oko područja iskopa, ali to "trenutačno nije procijenjeno kao velika opasnost za okoliš ili ljude".

Ruske snage zauzele su černobilsku zonu isključenja na početku invazije - što znači da je postalo teško pratiti razine radijacije - ali je od tada opet pala u ukrajinske ruke. Ovo je prvi put da je tim IAEA-e uspio ući u to područje kako bi procijenio situaciju od ruske okupacije.

15:00 - Finska neće plaćati ruski plin u rubljama unatoč zahtjevu Rusije da to učine europske zemlje, rekao je finski ministar zadužen za europska pitanja Tytti Tuppurainen.

14:32 - Govoreći u Bruxellesu, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je kako je savez spreman godinama podržavati Ukrajinu ako bude potrebno. Rekao je da bi to uključivalo pomoć Ukrajini u nadogradnji starog oružja iz sovjetskog doba na modernu zapadnu vojnu opremu.

"Moramo biti spremni na dugi rok... Apsolutno postoji mogućnost da će se ovaj rat produžiti i trajati mjesecima i godinama", rekao je Stoltenberg.

14:30 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da zapadne isporuke oružja Ukrajini predstavljaju prijetnju sigurnosti europskog kontinenta. "Tendencija pumpanja oružja, uključujući i teško oružje u Ukrajinu, to su akcije koje ugrožavaju sigurnost kontinenta, izazivaju nestabilnost", kazao je novinarima.

Peskov je u srijedu odgovarao na komentare britanske ministrice vanjskih poslova Liz Truss da zemlje koje se protive invaziji Rusije na Ukrajinu moraju "pojačati" vojnu proizvodnju kako bi pomogle Ukrajini, uključujući isporuku teškog oružja, tenkova i aviona.

14:26 - Ukrajinski čelnici moraju pronaći način da pomognu pukovniji koja brani čeličanu Azovstal u Mariupolju koju su okružile ruske snage, kazao je u emotivnom obraćanju njezin zapovjednik. "Pozivam vojno-političko vodstvo da poduzme odlučne korake za razbijanje blokade ili evakuaciju svih onih koji se nadaju i vjeruju u svoju domovinu", rekao je zamjenik zapovjednika Svjatoslav Palamar u videoporuci objavljenoj u četvrtak. Dodao je da se borci sve više pitaju zašto se Kijev nije držao danih obećanja.

"Tko može odgovoriti na to: Zašto smo sami protiv topništva, brodova i aviona?"

Zajedno s brojnim vojnicima, u bunkerima tvornice nalazi se oko 1000 civila.

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je potpunu blokadu čeličane. Moskva optužuje pukovniju Azov, kojom dominiraju nacionalisti, za ratne zločine, ali za to nije dala nikakve dokaze. Moskva tvrdi da je ostatak razrušenog lučkog grada Mariupolja na jugoistoku Ukrajine pod ruskom kontrolom nakon višetjednih žestokih borbi.

13:50 - Plaćanje plina prema ruskom dekretu, preko dva računa, jednog u eurima, drugog u rubljima, predstavlja zaobilaženje sankcija koje je EU nametnula Rusiji, rekao je u četvrtak visoki dužnosnik EU-a.

Rusija je donijela dekret prema kojemu europske tvrtke koje kupuju plin od Gazproma moraju otvoriti jedan račun u eurima, a drugi u rubljima. Rusija smatra da je plaćanje izvršeno tek nakon što se euri promijene u rublje.

Visoki dužnosnik EU-a, koji je tražio da bude neimenovan, kaže da za EU nije sporno da europska tvrtka koja kupuje plin otvori račun u Rusiji u eurima, ali otvaranje drugog računa u Gazprombanci u rubljima predstavljalo bi zaobilaženje sankcija.

Konverzija eura u rublje se vrši preko ruske središnje banke, koja je pod sankcijama EU-a i svaka transakcija s njom predstavlja zaobilaženje sankcija, rekao je taj dužnosnik. “Imamo informacije da uplaćena sredstva u eurima idu ruskoj središnjoj banci, koja onda to mijenja u rublje, ali bez ikakvog vremenskog roka. To znači da neka europska kompanija koja je uplatila eure na neki način kreditira rusku središnju banku”, rekao je taj izvor.

13:40 - Pronađeno je 1150 tijela civila u kijevskoj regiji od početka ruske invazije, a 50-70 posto njih imaju prostrjielne rane od oružja malog kalibra, rekla je kijevska policija u četvrtak. Načelnik regionalne kijevske policije Andrij Nebjatov rekao je u videu objavljenom na Twitteru da je većina tijela pronađena u gradu Buči, gdje su otkrivene stotine leševa otkad su se povukle ruske snage.

Ukrajina kaže da su civile koji su pronađeni u Buči ubile ruske snage tijekom okupacije toga područja. Reuters nije uspio potvrditi broj osoba koje su pronađene mrtve u Buči ili okolnosti njihovih smrti.

Rusija niječe da cilja civile od početka svoje invazije Ukrajine 24. veljače. Nazvala je optužbe da su njezine snage smaknule civile u Buči dok su okupirale grad "monstruoznom krivotvorinom" kojoj je cilj ocrniti rusku vojsku.

"Do danas smo pronašli, pregledali i predali forenzičkim institucijama 1150 tijela mrtvih civila", rekao je Nebjatov u videu, okružen ruševinama zgrada uništenih tijekom teških borbi u kijevskoj regiji.

"Želim naglasiti da su to civili, a ne vojska", rekao je.

12:45 - Financial Times piše da se neki od najvećih europskih uvoznika plina spremaju pristati na ruske zahtjeve da se energija mora plaćati u rubljima. Navode da distributeri plina u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj planiraju otvoriti račune u rubljima u Gazprombanci u Švicarskoj.

12:37 - Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova uputila je na konferenciji za medije još jedno upozorenje za zapadne zemlje, posebice Veliku Britaniju, oko podrške Ukrajini u vezi s napadanjem ciljeva na ruskom teritoriju.

Istaknula je da ukrajinskog predsjednika Zelenskog iskorištava Zapad i poručila je zapadnim zemljama da prestanu testirati strpljenje Rusije.

- Takva agresija protiv Rusije ne može ostati bez odgovora. Želimo da Kijev i glavni gradovi Zapada shvate ozbiljno izjavu ruskog Ministarstva obrane da će Rusija žestoko uzvratiti na daljnje provokacije koje potiču Ukrajinu da napadne ruske objekte - kazala je i ponovila da ne iskušavaju rusko strpljenje.

12:22 - Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihovi projektili tijekom noći pogodili četiri ukrajinska vojna cilja, uništivši dva skladišta raketa i streljiva u blizini naselja Barvinkove i Ivanivka na istoku zemlje.

12:04 - Hrvatska podržava potencijalno članstvo Finske i Švedske u NATO-u, koje bi ojačalo hrvatsku sigurnost i obranu, kazao je u četvrtak šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman.

"Mislimo da će članstvo Finske i Švedske u NATO-u samo ojačati našu sigurnost i našu obranu", kazao je Grlić Radman novinarima u Zračnoj luci Franjo Tuđman nakon razgovora s mađarskim kolegom Peterom Szijjartom, dodavši kako o tome isti stav imaju sve članice NATO-a.

Pročitajte analizu nedavnih izjava hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o ulasku Finske i Švedske u NATO koju su za Premium Večernjeg lista napisale političke novinarke Petra Maretić Žonja i Sandra Veljković: Što to priča Milanović? Zbog izjave o Finskoj i BiH pljušte burne reakcije iz svijeta: 'On se opasno poigrava'

11:50 - Njemački vicekancelar i ministar gospodarstva Robert Habeck rekao je da je cilj njegove vlade osigurati neovisnost od ruskih energetika, čak i ako to znači poticanje alternativnih rješenja koja su ranije smatrana "nerealističnima".

Habeck je kazao novinarima da se njemačka potrošnja ruskog plina znatno smanjila u posljednjim tjednima.

- Njemačka je smanjila uvoz plina iz Rusije na 35 posto, za razliku od 55 posto što je bilo prije početka rata - kazao je.

11:21 - Ako Finska i Švedska odluče podnijeti zahtjev za članstvo u NATO-u, proces pristupanja će "ići brzo" i privremene mjere će biti uvedene dok ne postanu formalne članice saveza, izjavio je u četvrtak glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

- Mi smo u dijalogu s Finskom i Švedskom, ali to je njihova odluka. Ako se odluče prijaviti, Finska i Švedska bit će srdačno dobrodošle i očekujem da će proces ići brzo - rekao je glavni tajnik NATO-a.

11:19 - Japan je uložio prosvjednu notu zbog odluke Rusije da protjera osam japanskih diplomata iz Rusije, izjavio je u četvrtak glavni tajnik japanske vlade Hirokazu Matsuno.

10:20 - Rat u 21. stoljeću je ludost, rekao je u četvrtak glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres nakon dolaska u Borodjanku, u predgrađu Kijeva, gdje su Rusi, kako navode Ukrajinci, počinili zločine tijekom okupacije tog područja u ožujku. Kako javljaju strani mediji bio je vidno potresen gledajući ruševine.

10:05 Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Igor Morgulov rekao je da su američko-japanske pomorske vježbe "potencijalno uvredljive prirode".

- Takve postupke japanske strane vidimo kao prijetnju sigurnosti naše zemlje. Ako se takva praksa proširi, Rusija će poduzeti uzvratne mjere u interesu jačanja svojih obrambenih sposobnosti - rekao je Morgulov.

9:50 Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić rekao je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" kako za sada nema nikakvih naznaka da bi isporuka ruskog plina došla u pitanje. Hrvatska se opredijelila, kao i većina europskih zemalja, da će plaćati plin u eurima.



- Ako bi se slučajno to i dogodilo, Hrvatska ima svoje alternativne pravce i svoj LNG i svoju proizvodnju. Tako da bi Hrvatska bez ikakvog problema preživjela. Bugarska ovisi devedeset posto isključivo o jednom pravcu. Hrvatska ima tri kopnena pravca i jedan morski. Imamo svoju proizvodnju i svoja polja. Mi nismo u situaciji kao neke druge zemlje, poručio je Milatić. Dodao je kako trebamo biti spremni na sve scenarije, ali da je Hrvatska spremna. Domaća proizvodnja je osamsto kubika.

Energetski stručnjak Davor Štern naglasio je kako u njegovo vrijeme, kada je bio i ministar, pa sve do sada nije bilo sličnih situacija s opskrbom plina, jer je svijet bio drukčiji. Ovdje pročitajte opširnije.

9:45 Britanski ministar obrane Ben Wallace smatra da su logističke strukture ruske vojske na ruskom teritoriju "legitimna meta za ukrajinsku vojsku".

9.15 Bivši zamjenik vrhovnog zapovjednika NATO-a za Europu general Sir Richard Shirreff komentirao je za BBC eskalaciju vojnih ciljeva nazvavši to apsolutno ispravnim pristupom. Smatra da je to nužno kako bi se pokazalo da je Zapad ozbiljan. Upozorava da bi Putin mogao reagirati agresivno. 'Najgore što se može dogoditi je rat s Rusijom', istaknuo je.

8:45 - Ruska Federacija suspendirana je iz Svjetske turističke organizacije (UNWTO), čime odmah gubi prava i privilegije kao članica te specijalizirane agencije UN-a za turizam, izvijestili su iz UNWTO-a nakon što je na prvoj izvanrednoj glavnoj skupštini 27. travnja u Madridu izglasana ta suspenzija.

8:24 - Ruska crnomorska flota i dalje predstavlja opasnost za Ukrajinu, navodi britansko Ministarstvo obrane. Flota je i dalje u stanju gađati ciljeve, usprkos velikim gubicima koje je imala. Još je 20 brodova ruske mornarice, uključujući podmornice, u operativnoj zoni Crnog mora.

- Bosporski tjesnac ostaje zatvoren za sve neturske ratne brodove, zbog čega Rusija ne može zamijeniti izgubljenu krstaricu Moskva u Crnom moru - priopćilo je britansko Ministarstvo obrane.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/kGpbSP2o7L



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PKEHRgHGJ6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 28, 2022

Podsjetite se: Što se dogodilo s posadom potonule 'Moskve'? Rusi objavili spornu snimku spašenih

9:10 Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić rekao je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" kako za sada nema nikakvih naznaka da bi isporuka ruskog plina došla u pitanje. Hrvatska se opredijelila, kao i većina europskih zemalja, da će plaćati plin u eurima.



- Ako bi se slučajno to i dogodilo, Hrvatska ima svoje alternativne pravce i svoj LNG i svoju proizvodnju. Tako da bi Hrvatska bez ikakvog problema preživjela. Bugarska ovisi devedeset posto isključivo o jednom pravcu. Hrvatska ima tri kopnena pravca i jedan morski. Imamo svoju proizvodnju i svoja polja. Mi nismo u situaciji kao neke druge zemlje, poručio je Milatić. Dodao je kako trebamo biti spremni na sve scenarije, ali da je Hrvatska spremna. Domaća proizvodnja je osamsto kubika.

8:20 - Istražuje se više od 8.500 navodnih ratnih zločina koje su počinile ruske trupe u Ukrajini, priopćilo je ukrajinsko tužiteljstvo. Prijavljeno je ukupno 8.653 slučajeva, a potvrđeno je da je ubijeno 217 djece, navode.

8:00 - Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je na munjevitu odmazdu ako se druge zemlje umiješaju u sukob u Ukrajini, dok su europski čelnici optužili Rusiju za "ucjenu" zbog njezine odluke o prekidu opskrbe plinom Poljske i Bugarske.

7:44 - Glavni tajnik UN Antonio Guterres komentirajući svoj susret u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom istaknuo je da je njegova poruka bila jasna od samog početka, a to je da je ruska invazija kršenje Povelje UN-a i mora čim prije završiti.

Očekuje se da će se Guterres sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim danas. Guterres je svoj susret s Putinom opisao kao "vrlo korisnim".

Glavni tajnik UN-a kazao je CNN-ovom Andersonu Cooperu da je izrazio Putinu svoju zabrinutost oko kršenja međunarodnih zakona, ljudskih prava i "mogućnost ratnih zločina".

- Rat neće završiti na sastancima. Rat će završiti kad Ruska Federacija odluči da završi i kada je, nakon prekida vatre, mogućnost za ozbiljan politički dogovor. Svi mi možemo imati sastanke, ali to nije ono što će završiti rat - kazao je Guterres o kritikama o ulozi UN-a.

6:31 - Jaka eksplozija odjeknula je noćas u Hersonu. Rusi tvrde da je ukrajinska raketa pogodila veliki televizijski toranj u centru grada. Snimka prikazuje eksploziju u zraku, a njezinu autentičnost potvrdio je CNN.

Strikes reported in Kherson tonight, TV tower was hit pic.twitter.com/p7HRcdqSfX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 27, 2022

6:28 - Kanadski zastupnici jednoglasno su u srijedu glasali da se ruske napade u Ukrajini proglasi "genocidom", ustvrdivši da "postoji dovoljno dokaza o sustavnim i masovnim ratnim zločinima protiv čovječnosti" koje je počinila Moskva.

U nacrtu deklaracije Donjeg doma kanadskog parlamenta navodi se da ratni zločini Rusije uključuju masovne zločine, sustavne slučajeve namjernog ubijanja ukrajinskih civila, skrnavljenje leševa, prisilno premještanje ukrajinske djece, mučenje, fizičke ozljede, psihičke ozljede i silovanja.

Ranije ovog mjeseca, premijer Justin Trudeau rekao je da je "apsolutno ispravno" da sve više ljudi ruske akcije u Ukrajini opisuje kao genocid, podupirući optužbu američkog predsjednika Joea Bidena.

6:20 - Kibernapadi ruskih hakera uništili su podatke u više desetaka organizacija u Ukrajini i doveli do "kaotičke informacijske okoline". Gotovo više od polovice destruktivnih napada su bili usmjereni protiv ključne infrastrukture, često zajedno s fizičkim napadima, navodi izvještaj Microsofta.

Ukrajinski dužnosnik Victor Zhora kazao je novinarima da su se kibernapadi na telekomunikacije često preklapali s artiljerijskim i drugim napadima, navodi Sky News.

6:02 - Ukrajinska regija Herson, koju je okupirala Rusija, prebacit će se na korištenje rublja od 1. svibnja, javljaju ruski državni mediji. Prijelazno razdoblje će trajati četiri mjeseca.

5:55 - Rusija je izgubila na stotine svojih tenkova od početka ruske na invazije na Ukrajinu, a britanski ministar obrane Ben Wallace u ponedjeljak naveo da su ih izgubili čak 580. Napominjemo, točan broj u ovom trenutku nije poznat.

Stručnjaci tvrde da fotografije iz Ukrajine pokazuju na to da ruski tenkovi imaju pogrešku zbog koje ih je lakše uništiti. Problem se odnosi na način skladištenja streljiva za tenkove. Za razliku od modernih zapadnih tenkova, ruski imaju više granata unutar svojih kupola, što ih ih čini vrlo ranjivima jer čak i neizravni pogodak može pokrenuti lančanu reakciju koja eksplodira cijelo njihovo skladište streljiva u kojem se može nalaziti i 40 granata, piše CNN.

Foto: Alkis Konstantinidis/REUTERS Photo: Alkis Konstantinidis/REUTERS

5:50 - Ruske snage upotrijebile su suzavac i šok granate kako bi rastjerale proukrajinski skup u okupiranom gradu Hersonu u srijedu, rekao je ukrajinski glavni tužitelj, dok Moskva jača svoj stisak nad južnim dijelovima Ukrajine.

Lokalne vlasti kažu da je Rusija u utorak imenovala svog gradonačelnika Hersona nakon što su njezine trupe preuzele sjedište administracije u glavnom gradu regije, koji je bio prvi veliki urbani centar koji je zauzet nakon početka invazije 24. veljače.

Neki stanovnici organizirali su povremene proteste protiv okupacije, a mnoštvo se ponovno okupilo u središtu grada u srijedu. Ukrajina je ranije objavila da Rusija planira na jugu zemlje organizirati referendum za stvaranje separatističke regije poput onih u istočnoj Ukrajini.

"Tijekom mirnog proukrajinskog skupa na Trgu slobode u gradu Hersonu, pripadnici ruskih oružanih snaga upotrijebili su suzavac i šok granate protiv civilnog stanovništva", stoji u priopćenju ureda glavnog državnog tužitelja Ukrajine. Rečeno je da se istražuje incident, te da su najmanje četiri osobe ranjene.

Rusija nije zasad komentirala incident.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je prosvjede, rekavši u kasnonoćnom obraćanju: "Zahvalan sam svima koji nisu odustali, koji prosvjeduju, koji ignoriraju okupatore i pokazuju marginalnim ljudima koji su postali kolaboranti da za njih nema budućnosti".

Ubrzo nakon toga, novinska agencija RIA citirala je sigurnosni izvor koji je rekao da je Ukrajina ispalila tri rakete na središte grada, ali da su ruske okupacijske snage srušile dvije od njih. Rusija je u utorak objavila da je stekla potpunu kontrolu nad regijom Herson, koja je strateški važna jer osigurava dio kopnene veze između anektiranog poluotoka Krima i separatističkih područja na istoku koje podržava Rusija.

Rusija svoje akcije u Ukrajini naziva "specijalnom operacijom" razoružavanja susjeda i zaštite od fašista. Ukrajina i Zapad kažu da su te tvrdnje neutemeljene i da je rat ničim izazvan čin agresije.

