Što to priča Milanović? Zbog izjave o Finskoj i BiH pljušte burne reakcije iz svijeta: 'On se opasno poigrava'

Izjava predsjednika države Zorana Milanovića da Sabor ne smije ratificirati ničiji pristup NATO-u dok se ne promijeni izborni zakon u BiH, odnosno najave moguće blokade konkretno ulaska u NATO Finske i Švedske mogla bi se uskoro, kako stvari stoje pretvoriti i u svojevrsnu inicijativu. Naime, kako nam je kazao saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić ta će stranka sigurno otvoriti javnu raspravu na tu temu i izvući vladajuće na čistac. Kaže i kako se s predsjednikom Milanovićem u potpunosti slaže i kako je to nešto što on govori već godinama.



- Ja godinama propagiram da se Hrvatska mora početi ponašati kao suverena država i punopravna članica i EU i NATO-a. To što je predsjednik kazao legitiman je zahtjev i Sabor bi trebao zauzeti takvu poziciju - kaže Raspudić.