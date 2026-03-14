Koliko vrijedi Dončićeva alimentacija? Poznato koliko bi mogao mjesečno davati bivšoj zaručnici

Nakon što su se pojavile informacije da je bivša zaručnica Luke Dončića Anamaria Goltes podnijela pravni zahtjev vezan uz uzdržavanje djece, među navijačima se odmah otvorilo pitanje koliki bi iznos Dončić mogao plaćati. Konačna cifra, međutim, uvelike ovisi o tome u kojoj bi državi sud vodio postupak, piše Marca .

Zakoni o uzdržavanju djece znatno se razlikuju između Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Situaciju dodatno komplicira činjenica da, prema navodima medija, djeca trenutačno žive u Sloveniji, domovini i Dončića i Goltes. Upravo zbog toga moguće je da bi konačna odluka o iznosu ovisila o tome vodi li se postupak pred sudom u Kaliforniji ili u Sloveniji.

Ako bi slučaj bio vođen u Kaliforniji, gdje Dončić provodi velik dio godine tijekom NBA sezone, sud bi koristio kalifornijske smjernice za izračun uzdržavanja. U tim se postupcima uzima u obzir više čimbenika, među kojima su prihodi oba roditelja, vrijeme koje svaki roditelj provodi s djecom te troškovi zdravstvene skrbi i odgoja.

Dončić prema ugovoru u NBA ligi zarađuje više od 40 milijuna dolara godišnje, što znači da njegova mjesečna primanja prije poreza prelaze tri milijuna dolara. U slučajevima roditelja s vrlo visokim primanjima, sudovi u Kaliforniji često određuju uzdržavanje koje može iznositi između 10 i 20 posto neto mjesečnog prihoda, ovisno o okolnostima i raspodjeli skrbništva. Gruba procjena u takvom scenariju mogla bi značiti iznos između oko 200 tisuća i 600 tisuća dolara mjesečno, iako sudovi ponekad prilagođavaju formulu kada su prihodi iznimno visoki.

Situacija bi mogla izgledati drukčije ako bi se postupak vodio u Sloveniji. Slovensko obiteljsko pravo ne temelji se na strogoj postotnoj formuli poput one u Kaliforniji, nego se više usmjerava na stvarne potrebe djece. Sudovi pritom razmatraju troškove stanovanja, obrazovanja, zdravstvene skrbi i svakodnevnog života, kao i financijske mogućnosti oba roditelja.

U praksi to često znači niže iznose nego u američkim slučajevima poznatih osoba, iako oni i dalje mogu biti znatni kada jedan od roditelja ima vrlo visoka primanja. U takvom bi se scenariju, prema procjenama pravnih stručnjaka, mjesečni iznos mogao kretati između približno 20 tisuća i 100 tisuća dolara, ovisno o procjeni životnih potreba djece.

U mnogim slučajevima koji uključuju poznate sportaše sporovi oko uzdržavanja nikada ne završe na sudu. Često se postižu privatni dogovori koji uključuju mjesečna plaćanja, troškove stanovanja i školovanja, putovanja te ponekad i osnivanje fondova za djecu. Zbog takvih sporazuma financijski detalji u pravilu ostaju povjerljivi. Ono što je zasad jasno jest da bi konačni iznos mogao znatno varirati ovisno o tome gdje bi se postupak vodio i kakav bi dogovor roditelji na kraju postigli.