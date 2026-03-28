Rano je tvrditi je li ovo posljednji trzaj zime

1. Je li ovo naglo zahladnjenje posljednji, mada iznimno jak trzaj zime? Ovo naglo zahladnjenje nedvojbeno je iznimno jak trzaj zime, ali odviše je rano tvrditi je li i posljednji. Unatoč globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama, što je aktualno već desetljećima, istodobno smo prilično često imali i kasne prodore hladnog zraka koji bi prouzročili štete, osobito na voćkama. Uostalom, još su naši stari spoznali da se povremena proljetna zahladnjenja događaju ne samo u travnju, nego i u svibnju. Stoga i postoje izreke o "ledenim svecima" – danima između 11. i 15. svibnja, u kojima se spoznaja o često opaženom zahladnjenju i mrskom mrazu prenosila generacijama i kasnije dokazala službenim meteorološkim mjerenjima. Hoće li i kada bi moglo doći do takvih prodora hladnog zraka, ne može se vidjeti u dugoročnim prognozama.

2. A kakvo bi vrijeme moglo biti tijekom idućeg uskrsnog vikenda? Za razliku od ljeta, kad zavlada dugotrajna anticiklona, u proljeće nisu baš česte tako stabilne vremenske situacije. Vrijeme je promjenjivije te je stoga teže prognozirati. Primjerice, do utorka su prognostički izračuni prilično "usklađeni" i prognoza pouzdana – dosta se dobro "zna" što će se događati. No već od srijede postoji veliki rasap mogućih razvoja vremena i pouzdanost prognoze nije velika – za blagdane može doći do zatopljenja, ali i do nastavka razmjerno svježeg razdoblja.

Podjednako, ili čak i nepouzdanija, jest prognoza oborina, koja varira, a i u narednim će danima oscilirati, od suhih do kišnih blagdana. Ništa neobično, osobito nakon ovako jakog zahladnjenja koje je "uzdrmalo" ne samo atmosferu nego i povećalo nepouzdanost kompjutorskih modela atmosfere. Stoga se u vremenskim prognozama na HRT-u, uključujući aplikaciju HRT METEO, objavljuju prognoze za 55 mjesta u Hrvatskoj za danas i sutra; za prekosutra i još dva dana daju se prognoze za osam većih područja, dok se za šesti i sedmi dan objavljuju samo opće prognoze za kopneni i primorski dio zemlje.

3. Ipak, što dugoročnije vremenske prognoze pokazuju kada je riječ o prvom vikendu u svibnju kada pada i Praznik rada? Dugoročne prognoze postoje, ali još uvijek nisu dovoljno pouzdane za precizna dnevna predviđanja. Zbog kaotične prirode atmosfere teško je očekivati da će to u skorije vrijeme biti znatno točnije, pa je stoga prerano govoriti o vremenu početkom svibnja.