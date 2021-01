U Kosinju poplavljen velik broj cesta: Oko 500 osoba prometno odsječeno

U Kosinju, u općini Perušić, rijeka Lika poplavila je velik broj cesta, ali procjena je da će vodostaj narasti maksimalno još 20 centimetara, te da kuće i drugi objekti neće biti poplavljeni.

Rekao je to Hini u srijedu načelnik Stožera Civilne zaštite Mihael Kurteš.

Načelnik Perušića Ivica Turić poručio je stanovništvu Kosinja da se ne očekuje ekstremna poplava.

“Činjenica je da je oko 500 osoba prometno odsječeno, ali pomažemo im čamcima u odlasku na posao i u nabavci namirnica”, rekao je Turić i naglasio da je sada na terenu jedan čamac, ali da je spremno šest čamaca, prema potrebi i do deset.

Postupno poplavljivanje prometnica traje unatrag dva dana, vodostaj se dizao postupno više od tjedan dana, sukladno količini oborina, a zadnja dva dana počeli su problemi na terenu, te je noćas, rekao je Kurteš, poplavljena većina cesta Kosinja.

“Dio stanovništva još može cestama, ali prometno su odsječeni Gornji Kosinj, Kosinjski Bakovac, Šušanj i dio prema Donjem Kosinju, iako veći dio Donjeg Kosinja ima obilazak na Lipovo Polje, mogu se koristiti s automobilima, ostale prevozimo čamcima”, rekao je Kurteš.

Vodostaji su visoki u cijelom slivu rijeke Like, visoke su sve pritoke Like od Gospića, Lovinca do Svetog Roka, cijeli taj prostor prema Gospiću, sve do jezera Krušćica.

Jezero je puno i preljeva se. No, sretna je okolnost, dodaje načelnik Kurteš, da je u višim predjelima tijekom noći počeo padati snijeg, te se oborine zadržavaju na tlu, nema novog priljeva, temperature prelaze u minus i prognoza je da će narednih dana biti ispod nule, sa snijegom preko vikenda i u nizinama.

