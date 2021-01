Slabiji potres ponovno probudio građane: 'Činilo se da je nešto jači'

Stanovnike Siska i okolice jutros je u 6.37 sati probudio još jedan slabiji potres. Epicentar je bio na dubini od 2 kilometra, a jačina potresa bila je 1,8 prema Richteru.

Kako je objavio EMSC, to je bio 60. potres u Hrvatskoj u zadnji 71 sat.

Potres 17 kilometara udaljen od Petrinje i 35 kilometara od Zagreba, mnogi su osjetili. "Činilo se da je nešto jači od 1,8", napisao je stanovnik Petrinje, dok su Zagrepčani komentirali kako su osjetili jako podrhtavanje koje nije dugo trajalo.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.8 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/fep7dyMUcz