U izjavi će pisati: Konvencija ne sadrži rodnu ideologiju

Interpretativna izjava koju bi uz Istanbulsku konvenciju trebao prihvatiti Sabor bit će dio samog zakona o ratifikaciji Konvencije, a kako doznajemo iz Vladi bliskih krugova, sadržavat će formulaciju da je Istanbulska konvencija u skladu s hrvatskim Ustavom i da ne sadrži rodnu ideologiju.

U izjavi uz Konvenciju na vlastiti Ustav pozivala se i Poljska, što je izazvalo oštru reakciju nekoliko članica Vijeća Europe koje su uvjerene da je riječ o nedopuštenom sužavanju opsega Konvencije. Naši izvori, međutim, tumače da se Hrvatskoj, primijeni li ovakav model, to ne može dogoditi.

Referendum u stranci?

Naime, Poljska je pri ratifikaciji dala izjavu da će Konvenciju primjenjivati u skladu sa svojim ustavom, dok bi Hrvatska tek konstatirala da ona jest u skladu s hrvatskim Ustavom. Predloženom formulacijom Plenković bi odjednom mogao ubiti dvije muhe – onemogućiti da izjava koja se prilaže uz konvenciju iziritira oporbu, na čije će glasove morati računati, s obzirom na otpore Konvenciji iz dijela HDZ-a, i ujedno deklarirati da u dokumentu nema rodne ideologije, crvene krpe za konzervativne stranke i udruge, ali i hrvatske biskupe.

Uz to, protiv ovakve izjave ništa ne bi trebale imati ni druge članice Vijeća Europe, s obzirom na to da je samo Vijeće već protumačilo da ratifikacija kontroverznog dokumenta članice ne obvezuje na priznavanje zakonskog statusa transrodnim i transseksualnim osobama te gay brakova. Pitanje je, međutim, koliko će takva izjava umiriti duhove u HDZ-u, iz kojega dolazi sve više glasnih osuda najavljene ratifikacije.Protivnicima Konvencije jučer su se tako pridružili utemeljitelji HDZ-a iz Zadarske županije, na čelu s Dragom Krpinom, koji traže da se o Istanbulskoj u stranci provede referendum. Takvu ideju podržao je i politički tajnik stranke Davor Ivo Stier, koji podsjeća na to da je mogućnost stranačkog referenduma predviđena prijedlogom novog statuta HDZ-a.

Stier je, po povratku iz Argentine, novinarima u Saboru ponovio da će osobno glasovati protiv ratifikacije i dodao kako ne vidi razloga da se zastupnicima HDZ-a ne dopusti da o Konvenciji glasuju po vlastitoj savjesti.

– Ima kršćanskih demokrata u HDZ-u, ali i izvan njega, u HDZ-u također ima i liberala, jer HDZ je široka stranka. Trebamo s međusobnim uvažavanjem voditi ovu raspravu – kazao je Stier i podsjetio da je kao zastupnik u Europskom parlamentu u raspravi o ovoj temi unutar delegacije u Europskoj pučkoj stranci glasovao protiv. Time je “bocnuo” Plenkovića, koji je kao eurozastupnik ostao suzdržan oko amandmana kojim su europski socijaldemokrati predlagali da Parlament rezolucijom pozove članice EU da što prije ratificiraju Istanbulsku konvenciju, no iz Plenkovićeva kruga, međutim, uzvraćaju da je riječ o neusporedivoj situaciji s obzirom na to da se tada nije glasovalo o dokumentu koji bi bio pravno obvezujući za članice EU.

Stieru i stranačkim veteranima jučer se pridružio i metkovski ogranak HDZ-ove Zajednice žena Katarina Zrinski, a dodatni pritisak stranci predstavlja i najava udovica Domovinskog rata da će prosvjed 24. ožujka početi ispred središnjice HDZ-a. U vrhu stranke uvjereni su, međutim, da će taj pritisak popustiti.

Razotkriti fake news

Iako bi prijedlog ratifikacije Vlada Saboru trebala uputiti već idućeg tjedna, HDZ će si, kažu, do ratifikacije u Saboru dati dovoljno vremena da među članstvom i biračima otkloni neutemeljeni strah da Konvencija donosi rodnu ideologiju. – Krećemo po terenu, a i od županijskih organizacija očekujemo da rade na tome kako bismo raskrinkali manipulacije agresivne kampanje i razotkrili što je istina, a što “fake-news” – kazao nam je izvor iz vrha stranke.