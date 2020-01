U čudu gledala pločice u tetkinoj kupaonici: Prvo sam mislila da je to grozni san

Kada je 18-godišnja Yaimerie posjetila svoju tetku u Dominikanskoj Republici, nije ni slutila da će o njoj pisati brojni svjetski mediji.

A upravo toi se dogodilo nakon što je objavila fotografije kupaonice svoje tetke koja ne govori engleski jezik.

Naime, kada je djevojka ušla u kupaonicu prvo što je uočila bio je natpis na pločicama. Tetka je postavila jedan red pločica s morskom zvijezdom po sredini kupaonice, a na kojima je mogla birati natpis ili ga pak u potpunosti izostaviti.

bitcj i land in Dominican Republic earlier and I go to use my aunts bathroom, this is their tile im screa pic.twitter.com/3cjTsdnUG8