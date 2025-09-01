U Croatia osiguranju potpisan novi Kolektivni ugovor

Uprava Croatia osiguranja, tržišnog i digitalnog osigurateljnog lidera koji posluje u sastavu Adris grupe, i Granski sindikat zaposlenih u osiguranju Hrvatske potpisali su novi Kolektivni ugovor. Potvrđena je visoka razina radnih i materijalnih prava iz dosadašnjeg Kolektivnog ugovora uz nova povećanja. Razina prava Croatijinih zaposlenika već godinama je značajno iznad standarda industrije i iznad one koju jamči Zakon o radu.

Novim Kolektivnim ugovorom božićnica se od ove godine povećava s 300 na 400 eura neto, regres za godišnji odmor povećava se s ranijih 250 na 300 eura neto od 2026. godine, a veća je i mjesečna naknada za prehranu. Svi zaposlenici imaju ekskluzivno pravo na članstvo u CROATIA osiguranje zatvorenom dobrovoljnom mirovinskom fondu, a sada se povećavaju poticaji koje kompanija kao poslodavac uplaćuje za svaku uplatu zaposlenika u fond. Za sve zaposlenike već godinama se prilikom zapošljavanja u Croatia osiguranju sklapa polica dodatnog zdravstvenog osiguranja s opsežnim pokrićem koje se sada dodatno povećava. Potpora zaposlenicima koji su postali roditelji ili posvojitelji u iznosu od 1.700 eura od sada će se isplaćivati i drugom roditelju ako su oboje zaposlenici Croatia osiguranja. Povećane su i druge naknade među kojima i naknade za korištenje privatnog vozila u službene svrhe, isplata pomoći u slučaju bolovanja te je produljen dopust za pružanje osobne skrbi članu obitelji.

"Snaga Croatia osiguranja dolazi iznutra, od ljudi koji je svakodnevno grade i postižu izvrsne rezultate. Naše zaposlenike stoga fer nagrađujemo najkonkurentnijim primanjima u industriji, mislimo na njihovu budućnost i zdravlje što potvrđujemo i novim Kolektivnim ugovorom. Iznadprosječnim uvjetima rada Croatia zadržava poziciju najprivlačnijeg poslodavca, a kao stabilna kompanija koja kontinuirano raste zaposlenicima pružamo najbolje mjesto za razvoj karijere u osigurateljnoj industriji”, ističe Davor Tomašković, predsjednik Uprave Croatia osiguranja.

"Drago nam je što smo kroz novi Kolektivni ugovor osigurali zaposlenima povoljnija prava i materijalne uvjete te razmotrili brojna pitanja. Nastavljamo i dalje s Upravom naš socijalni dijalog iskazujući snažnu posvećenost dobrobiti i daljnjim poboljšanjima prava zaposlenika“, rekla je Petra Pribetić Dragosavac, predsjednica Granskog sindikata zaposlenih u osiguranju.

Novi Kolektivni ugovor Croatia osiguranja vrijedit će naredne tri godine do 31. kolovoza 2028.