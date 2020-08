U BiH 282 novozaraženih, devet osoba preminulo

U svijetu je zabilježene skoro 19 milijuna zaraženih koronavirusom. Broj oboljelih u Africi premašio je u petak milijun, a više od polovice slučajeva registrirano je u Južnoafričkoj Republici, prenose svjetske agencije.

12:37 - U protekla 24 sata u BiH je preminulo devet osoba, a zabilježeno je 282 novozaraženih

12:15 - U Sloveniji je u zadnja 24 sata sa 753 testiranja potvrđeno 10 novih zaraza koronavirusom, pet manje nego prethodni dan, objavila je u petak slovenska vlada.

Broj zaraženih od početka epidemije time se povećao na 2233. U zadnja 24 sata nije bilo novog smrtnog slučaja, pa ukupan umrlih zbog Covida-19 i dalje ostaje 125.

11: 22 - Prema podacima Ministarstva zdravlja u Austriji je u petak prijepodne zabilježeno 141 slučaj nove zaraze u protekla 24 sata, nešto više nego dan prije, kada ih je bilo 130, te 94 novoozdravljenih. Od trenutačno 1.427 aktivno oboljelih koronavirusom, njih 118 je na bolničkom liječenju, od čega 25 u intenzivnoj njezi. Podaci također pokazuju da je od početka pandemije 25. veljače do petka prijepodne u Austriji zabilježeno 21.771 Covid-19 oboljelih, 19.690 izliječenih i 720 preminulih.

Testirano je 947.305 osoba sa - i bez Covid-19 simptoma. Ono što je posljednjih dana i tjedana vidljivo kod koronavirusa u Austriji je njegovo „gore-dolje“ dvoznamenkasto i troznamenkasto kretanje, koje stvara određenu nesigurnost i oprez kada se govori mogućem dolasku drugog vala zaraze. Kako bi spriječila da u jesen i zimu Austriju zapljusne drugi val zaraze koronavirusom, austrijska je Vlada, odnosno ministar zdravlja Rudolf Anschober u petak sa svojim stručnim timom u kojem su bili Daniela Smied (AGES), Herwig Ostermann („Zdravlje-Austrija GmbH), Ulrich Herzog (voditelj kriznog stožera u Ministarstvu zdravlja) predstavio na konferenciji na novinare u Beču koncept funkcioniranja tzv. „korona-semafora“ i pustio ga i službeno u dvotjedni probni pogon.

Korona-semafor će pokazivati najvažnije parametre zaraze na regionalnoj tj. pokrajinskoj i lokalnoj razini, sve do pojedinih općina i stambenih okruga. Jednom riječju davati pregled regionalnih i lokalnih ograničenja. I to uz pomoć četiri boje, crvene, narančaste, žute i zelene pokazivat će stupanj sigurnosti odnosno opasnosti od Covid-19 zaraze. Znanstvene i ostale kriterije te preporuke za rad korona-semafora uglavila je posebno od Vlade utemeljeno Povjerenstvo izradivši poseban znanstveni katalog za praktičnu upotrebu, o kojem posljednju riječ, nakon što bude testiran i provjeren u praksi, ima politika, bolje rečeno devet austrijskih pokrajinskih poglavara. „Korona-semafor ide odmah u dvotjedni probni pogon, a s početkom nove školske godine, a u jesen bi trebao početi s normalnim radom“ istakao je ministar Anschober. „To nam je neophodno potrebno jer naravno da u jesen, nakon otvaranja granica i povratka s ljetnih odmora treba računati s više slučajeva zaraze i više rizika, jer će ljudi više boraviti u zatvorenim prostorima“, istakao je ministar zdravlja dodavši: „Zato svim snagama treba suzbiti taj drugi val i širenje zaraze“. Anschober je napomenuo da s početkom školske godine u jesen počinje i četvrta faza borbe protiv koronavirusa. „Biti će to veliki izazov ne samo za nas nego i cijelu Europu, koji će dugo trajati, sve dok se ne pronađe cjepivo i lijekovi“, poručio je. Za razliku od Njemačke gdje je sličan semafor usmjeren samo na nove slučajeve zaraze koronavirusom, u Austriji bi korona-semafor trebao pokazivati 7-dnevni razvoj broja novozaraženih, raspoložive bolničke kapacitete, stanje i analizu klastera zaraze te postotak pozitivno Covid-19 testiranih slučajeva od najviše savezne do najniže lokalne razine.

11:00 - Pandemijom koronavirusa najteže pogođena azijska zemlja, Indija, u petak je objavila podatke o rekordnom dnevnom broju novozaraženih većem od 60 tisuća, pa ukupan broj slučajeva zaraze ondje iznosi više od dva milijuna.

Po neslavnom je rekordu treća zemlja po broju zaraženih u svijetu, a ispred nje su samo Sjedinjene Države i Brazil. S obzirom na to da se zaraza nastavlja širiti po manjim gradovima te u ruralnim dijelovima zemlje, stručnjaci smatraju da će epidemija u Indiji svoj vrhunac dosegnuti tek za nekoliko mjeseci, dodatno opterećujući otprije preopterećen zdravstveni sustav.

Indijske vlasti suočavaju se s brojnim žarištima u zemlji u kojoj živi 1,3 milijarde ljudi. "U državi veličine Indije epidemija se širi u različitim fazama i ima brojna žarišta", rekao je Rajib Dasgupta, voditelj Centra za socijalnu medicinu i zdravlje Sveučilišta Jawaharlal Nehru u New Delhiju.

Ministarstvo zdravstva u petak je izvijestilo o 62.538 novih slučajeva zaraze i o dosad ukupno 2,03 milijuna zaraženih.

Od sredine lipnja u Indiji se dnevno u prosjeku evidentira oko 50.000 nozaraženih, a stručnjaci upozoravaju na prenisku stopu testiranja koja prosječno iznosi 16.035 testiranja na milijun stanovnika.

Vladu tješi relativno niska stopa smrtnosti koja iznosi oko 2 posto. Od posljedica covida-19 u toj je zemlji dosad umrlo 41.585 stanovnika, no treba napomenuti da se taj broj odnosi samo na osobe koje su testirane na virus.