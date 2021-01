U Austriji 1.391 novi slučaj zaraze i 'samo' 14 umrlih, od ponedjeljka prijave za testiranje

Nakon više dana negativnog trenda, u subotu je napokon broj novozaraženih kornavirusom u proteklih 24 sata znatnije pao. Kako je javio austrijski Krizni stožer od jučer na danas u Austriji je zabilježen 1.391 novi slučaj zaraze, što je najniža vrijednost nakon 19. listopada kada je bilo 1.121 slučaj. I nakon izuzetno dugog razdoblja „samo“ 14 umrlih, te Austrija od početka pandemije do danas broji ukupno 6.275 smrtnih slučajeva.

Najviše novozaraženih s petka na subotu imaju Donja Austrija (287), Beč (277) i Gornja Austrija (262). Slijede Tirol (153), Salzburg (150), Koruška (96), Vorarlberg (69), Gradišće (59) i Štajerska (38). Mediji u subotu izvještavaju kako navedenim optimističnim vijestima treba pribrojiti i pad broja hospitaliziranih osoba i pacijenata u intenzivnoj njezi. U proteklih 24 sata u bolnicama je bilo 2.224 osoba, uključujući 372 u intenzivnoj njezi, što je za 19 manje na „normalnoj“ bolesničkoj skrbi i 13 manje u intenzivnoj, u odnosu na jučer.

Austrija je prema podacima Ministarstva zdravlja danas prijepodne do sada imala ukupno 364.302 Covid-19 oboljelih, 336.922 ozdravljenih i 3.768.447 PCR testiranih. Kako je danas objavio austrijski Krizni stožer, prijave za drugi krug masovnog testiranja stanovništva brzim antigen testovima počinju u ponedjeljak 4. siječnja 2021. Testiranje će se održati od 15. do 17. siječnja, a iznimka je Koruška koja počinje testiranje već 8.siječnja. Prijave su online i putem telefona.

Besplatnim masovnim testiranjem građana austrijska vlada namjerava završiti treći lokckdown, i ako ne dođe do razantnog porasta broja novozaraženih, ponovno „otključati“ Austriju, za one koji će se dobrovoljno testirati 18. siječnja, a za netestirane tjedan dana kasnije. U restorane i ostale ugostiteljske objekte, te hotele, kao i na kulturne i sportske priredbe od 18. siječnja ulaz će biti dozvoljen samo uz predočenje negativnog testa. I tako sve dok cijepljenje protiv COVID-a 19 ne poprimi šire razmjere, a to očito neće biti prije ljeta.

