U proračunu koji se povećava osam posto i trebao bi dosegnuti 40 milijardi eura, Plenkovićeva Vlada nije našla prostor za porezno rasterećenje plaća. Osobni odbitak i iduće će godine biti 600 eura, kao i ove, a neće se mijenjati ni ostale stavke vezane uz njega, poput iznosa koji studenti mogu zaraditi (3600 eura) bez straha da će njihovi roditelji izgubiti olakšicu za uzdržavano dijete. To je velik ustupak gradovima i općinama, koji su stvarni korisnici prihoda od poreza na dohodak, ali istodobno i neispunjeno obećanje Vlade. Kad se uvodio porez na nekretnine, jedno od obrazloženja bilo je da će se tako otvoriti prostor za rasterećenje rada, plaća i dohodaka. Umjesto toga, paušalni porez na najam je povećan, a osobni odbitak od 600 eura ostaje nepromijenjen. Stiglo je samo novo obećanje da će se ukidanje poreza na mirovine prebaciti na 2027. godinu, no ne bi bilo prvi put da se takva najava izjalovi ili prolongira. Lokalne su vlasti još oprezne, ne žele prerano slaviti zbog predaha koji će im donijeti više novca u lokalnu blagajnu. Jedan od čelnih ljudi iz tog sektora veli kako “smo se svi naučili na preokrete u zadnji tren”.
Ništa od rasterećenja plaća: 'Porezni obveznici neće to s oduševljenjem dočekati'
Proračunski trošak za plaće planira se na 8,8 milijardi eura, što znači da će više od svakog petog eura otići na troškove zaposlenih u javnom sektoru. Priča o plaćama još nije završena: Vlada je sindikatima ponudila samo jedan posto veću osnovicu od rujna iduće godine i toliko dodatnog troška ugradila u prijedlog proračuna, ne računajući povećane izdatke iz prijašnjih regulacija
Svatko tko je protiv poreznog opterećenja zaziva smanjenje obrambene sposobnosti i da se ne gradi nacionalni stadion. Prema tome, riječ je o petoj koloni koja želi podrivati nacionalni duh i dolazi s one strane rijeke...
Samo izdajnici i mrzitelji Hrvatske mogu tražiti smanjivanje poreza. Pravom domoljubu treba biti čast da može što više dati za svoju domovinu. Predlažem da se izdaju potvrde "nadhrvat" onima koji prije svoje smrti sve nekretnine prepišu na državu i svu ušteđevinu predaju državi, takvi ljudi bi trebali dobiti spomenicu koju mogu okačiti na zid i hvaliti se pred susjedima!
Porezi trebaju biti jis veci kao i pdv-e. Treba nahraniti sve vecu administraciju, a nas sve manje. Trebamo jos bise zupanija, ministarstava, jos vise zastupnika u Saboru, opcina, gradova , raznib agencija. Treba to platiti. A oni place imaju svi od 3-6 tisuca eura. Pa zato penzici, a ima nas 1.200.000 Imaju prosjek malo vise od 600 eura a svaki 4. Ispod 400 eura. Ali penzic bivsi saborski zastupnik prosjek 2.200 eura. Vidite kako smo si fino slozili drzavu. Sami domoljubi. Zgrada Vjesnika u plamenu je dokaz koliko volimo ovu zemlju.