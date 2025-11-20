Ništa od rasterećenja plaća: 'Porezni obveznici neće to s oduševljenjem dočekati'

U proračunu koji se povećava osam posto i trebao bi dosegnuti 40 milijardi eura, Plenkovićeva Vlada nije našla prostor za porezno rasterećenje plaća. Osobni odbitak i iduće će godine biti 600 eura, kao i ove, a neće se mijenjati ni ostale stavke vezane uz njega, poput iznosa koji studenti mogu zaraditi (3600 eura) bez straha da će njihovi roditelji izgubiti olakšicu za uzdržavano dijete. To je velik ustupak gradovima i općinama, koji su stvarni korisnici prihoda od poreza na dohodak, ali istodobno i neispunjeno obećanje Vlade. Kad se uvodio porez na nekretnine, jedno od obrazloženja bilo je da će se tako otvoriti prostor za rasterećenje rada, plaća i dohodaka. Umjesto toga, paušalni porez na najam je povećan, a osobni odbitak od 600 eura ostaje nepromijenjen. Stiglo je samo novo obećanje da će se ukidanje poreza na mirovine prebaciti na 2027. godinu, no ne bi bilo prvi put da se takva najava izjalovi ili prolongira. Lokalne su vlasti još oprezne, ne žele prerano slaviti zbog predaha koji će im donijeti više novca u lokalnu blagajnu. Jedan od čelnih ljudi iz tog sektora veli kako “smo se svi naučili na preokrete u zadnji tren”.