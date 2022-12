Hrvat novi osumnjičenik u 25 godina dugoj istrazi četverostrukog ubojstva u Sloveniji

Dvadeset i pet godina od četiri ubojstva u Tekačevu, celjsko tužiteljstvo podnijelo je zahtjev za provođenjem istrage protiv navodnog sudionika, 56-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je, uz Kristjana Kamenika, također umiješan u četverostruko ubojstvo. Mladen Fabijanić već je bio meta prikrivenih istražnih mjera i drugih istražnih radnji koje su se provodile u Hrvatskoj. Riječ je o muškarcu kojem je više puta suđeno za kaznena djela, već je i osuđivan. Razmjena DNK profila Hrvatske i Slovenije povezala ga je sa zločinom u Tekačevu, a celjsko tužiteljstvo sada ga tereti da je s Kamenikom počinio četiri ubojstva.

Hrvatskog su državljanina navodno odali biološki tragovi koje su istražitelji 1997. godine pronašli na maskirnoj kapi koja je bila odbačena u neposrednoj blizini kuće u kojoj su ubijene četiri osobe. Do otkrića sudionika došlo je naknadnom primjenom suvremenijih metoda analize bioloških tragova, piše slovenski 24 ohr. "Ponovljenom analizom i naknadnom razmjenom DNK profila s Hrvatskom utvrđeno je da DNK profil s maskirne kape odgovara DNK profilu dotične osobe", priopćila je voditeljica Okružnog državnog tužiteljstva u Celju Simona Kuzman Razgoršek. Istražitelji su na mjestu zločina pronašli biološke tragove nekoliko osoba na džemperu koji su počinitelji odbacili u obližnjem voćnjaku te na maskirnoj kapi koja je pronađena na prilaznoj cesti. Pronađene su i razne vlasi kose. Prema Zavodu za sudsku medicinu, biološki tragovi ne pripadaju nijednoj žrtvi, što znači da nitko od pokojnika nije nosio taj džemper. Nije ga nosio ni Kristjan Kamenik jer nijedan od pronađenih tragova ne pripada njemu.

Donedavno se vjerovalo da je riječ o biološkim tragovima nepoznatih ljudi, vjerojatno potencijalnih pomagača, koji su bili na mjestu zločina. U Policijskoj upravi Celje kontinuirano su radili na utvrđivanju DNK profila počinitelja. Kasnije im se u istrazi pridružio i Nacionalni istražni ured. Prethodnim postupkom rukovodilo je državno odvjetništvo u Celju. “Znanost i tehnologija nedavno su nam omogućile da dođemo do genetskog materijala ove osobe, što prije nije bilo moguće”, rekao je tužitelj Gorazd Kacijančič nakon početka novog suđenja Kameniku u vezi s pomagačem.

"Nad hrvatskim državljaninom, sada optuženim za ubojstva u Tekačevu, istražitelji NPU-a proveli su opsežno kriminalističko istraživanje od 2018. do zaključno 2022. godine. Budući da je kriminalističko istraživanje trajalo dulje, NPU je pisanim putem obavijestio Okružno državno tužiteljstvo o spoznajama. Istražitelji NPU-a podnijeli su kaznenu prijavu prema smjernicama da je navedena osoba u zločinačkoj organizaciji četiri puta počinila kazneno djelo ubojstva", objasnio je za 24 ohr Drago Menegalija iz Uprave generalne policije.

Kako je priopćila slovenska policija, osumnjičeni hrvatski državljanin do sada nije bio procesuiran za kaznena djela na području Slovenije, ali je u Hrvatskoj osuđivan za razna kaznena djela, a ovdje je također već služio zatvorsku kaznu. Čak i da se kasnije pronađe neki drugi vlasnik bioloških tragova pronađenih na mjestu zločina, on neće biti procesuiran, jer je za sve nepoznate supočinitelje slučaj već zastario. Po svemu sudeći, hrvatski će državljanin biti jedini koji će se pridružiti Kristjanu Kameniku na optuženičkoj klupi ako tako odluči celjski sud i bude li za to bilo dovoljno čvrstih dokaza. Koliko je optužba protiv Kamenika jaka bez glavnih inkriminirajućih dokaza koje je sud nakon 25 godina izuzeo iz kaznenog spisa, doznat će se na kraju suđenja.

Podsjetimo, Kamenik je svojedobno na Celjskom sudu osuđen na 20 godina zatvora, ali samo za ubojstvo Poharcovih, Štefana i Frančiške, ali ne i za ubojstvo njihovih podstanarki Helene i Viktorije Krošlin. Visoki sud potom je ukinuo presudu i osudio ga za ubojstva svih četvero ljudi. Kasnije je Vrhovni sud poništio i ovu presudu. U ponovljenom suđenju, na temelju istih dokaza, uslijedio je potpuni obrat – Kamenik je oslobođen krivnje za sva četiri ubojstva. Ni ta presuda nije ostala na snazi ​​jer se s njom nisu složili viši suci pa su je ponovno ukinuli. Treće suđenje nije doživjelo epilog jer je Kamenik osuđen u inozemstvu zbog preprodaje droge. Nakon 15 godina sada se nastavlja suđenje u Celju, a ponovno je počelo sredinom studenoga.

VIDEO Britanci opet kližu i hodaju po zaleđenom jezeru gdje su prije nekoliko dana poginula četvorica dječaka!