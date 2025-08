Turizam s noćenjima u plusu četiri, a Valamar 6,4 posto

Hrvatski turizam u prvih šest mjeseci ove godine ostvario je rast u broju dolazaka i noćenja za četiri posto u odnosu na prvu polovicu prošle godine, a turistička kompanija Valamar istovremeno je upisala povećanja broja noćenja za 6,4 posto. Pritom, Valamarovi su prihodi u spomenutom razdoblju porasli za 17,5 posto. Iz te velike turističke kompanije priopćenjem javljaju kako je "rast poslovanja u Valamar destinacijama duž obale Jadrana i u Austriji rezultat kontinuiranih ulaganja u unapređenje usluga i proizvoda, pri čemu najbolje rezultate bilježe premium hoteli i kamping ljetovališta. Stabilna potražnja s ključnih emitivnih tržišta naznačuje uspješan nastavak turističke sezone i u drugoj polovici ove godine, procjenjuju u Valamaru.

Inače, od lipnja goste prima i novouređeni Arba Resort Valamar Collection na otoku Rabu, koji nosi četiri zvjezdice i koji sada znatno pridonosi rastu poslovanja Imperial Riviere, zajedničke asset kompanije Valamara i AZ mirovinskog fonda. Također, javljaju iz Valamara, radovi na Pical Resortu s pet zvjezdica, najvažnijem projektu u hrvatskom turizmu, odvijaju se prema planu. Otvorenje se očekuje tijekom prvog kvartala iduće godine. Inače, Valamar grupa u 2026. godini najavila je ukupna ulaganja u iznosu od 196 milijuna eura. Da ponajvećoj domaćoj turističkoj kompaniji u nas ide dobro, potvrđuje i zlatna medalja EcoVadisa po održivosti poslovanja, čime se Valamar svrstao među pet posto najbolje ocijenjenih kompanija u svijetu. Prema Bloomberg Adria istraživanju, pak, Valamar je vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj u području održivosti.

Ta kompanija i ove sezone, već četvrtu godinu zaredom, provodi inicijativu "Easy as one, two, tree", u okviru koje gosti mogu donirati za sadnju novih stabala, a kompanija će za svako donirano stablo zasaditi još jedno. U ovoj godini cilj je omogućiti sadnju 10.000 novih stabala. U posljednje četiri godine, pak, na taj je način zasađeno više od 23.000 sadnica novih stabala u Hrvatskoj. U cjelini, Valamar se brine o 80.000 stabala uz svoje hotele i u kampovima, a ovom je inicijativom u posljednje tri godine zajedno s gostima omogućio, među ostalim, pošumljavanje i obnovu izgorjelih šuma u Splitsko-dalmatinskoj, Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji.