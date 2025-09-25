Turizam je počeo davne 1897., kada je sagrađen Grand Hotel Imperial

Desetljećima je Dubrovnik perjanica hrvatskog turizma, a ovaj biser Jadrana nezaobilazna destinacija milijunima posjetitelja, zahvaljujući svojoj jedinstvenoj povijesnoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a. Već odavno Ulice Straduna pretvorile su se u svjetsku pozornicu, Grad je postao omiljeno odredište brojnih slavnih osoba – od hollywoodskih glumaca do svjetskih glazbenih i sportskih zvijezda, a popularnost serije "Igra prijestolja" dodatno ga je učvrstila kao nezaobilaznu destinaciju.



Kada je 1975. godine u Večernjem listu utemeljena najstarija turistička nagrada u Hrvatskoj, prva je šampionska titula po ocjeni Večernjakove Turističke patrole pripala upravo Dubrovniku. Ovom je laskavom titulom grad podno Srđa u proteklih pedeset godina ovjenčan pet puta, najviše od svih destinacija.