POLA STOLJEĆA VEČERNJAKOVE TURISTIČKE PATROLE

Turizam je počeo davne 1897., kada je sagrađen Grand Hotel Imperial

Autor
Marina Borovac
25.09.2025.
u 12:33

Dubrovnik je već između dva svjetska rata bio važna destinacija, no u to je doba turizam bio odmorišni i lječilišni te se uglavnom odvijao mimo ljetne sezone

Desetljećima je Dubrovnik perjanica hrvatskog turizma, a ovaj biser Jadrana nezaobilazna destinacija milijunima posjetitelja, zahvaljujući svojoj jedinstvenoj povijesnoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a. Već odavno Ulice Straduna pretvorile su se u svjetsku pozornicu, Grad je postao omiljeno odredište brojnih slavnih osoba – od hollywoodskih glumaca do svjetskih glazbenih i sportskih zvijezda, a popularnost serije "Igra prijestolja" dodatno ga je učvrstila kao nezaobilaznu destinaciju.

Kada je 1975. godine u Večernjem listu utemeljena najstarija turistička nagrada u Hrvatskoj, prva je šampionska titula po ocjeni Večernjakove Turističke patrole pripala upravo Dubrovniku. Ovom je laskavom titulom grad podno Srđa u proteklih pedeset godina ovjenčan pet puta, najviše od svih destinacija.

