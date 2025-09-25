Desetljećima je Dubrovnik perjanica hrvatskog turizma, a ovaj biser Jadrana nezaobilazna destinacija milijunima posjetitelja, zahvaljujući svojoj jedinstvenoj povijesnoj jezgri pod zaštitom UNESCO-a. Već odavno Ulice Straduna pretvorile su se u svjetsku pozornicu, Grad je postao omiljeno odredište brojnih slavnih osoba – od hollywoodskih glumaca do svjetskih glazbenih i sportskih zvijezda, a popularnost serije "Igra prijestolja" dodatno ga je učvrstila kao nezaobilaznu destinaciju.
Kada je 1975. godine u Večernjem listu utemeljena najstarija turistička nagrada u Hrvatskoj, prva je šampionska titula po ocjeni Večernjakove Turističke patrole pripala upravo Dubrovniku. Ovom je laskavom titulom grad podno Srđa u proteklih pedeset godina ovjenčan pet puta, najviše od svih destinacija.
Turizam je počeo davne 1897., kada je sagrađen Grand Hotel Imperial
Dubrovnik je već između dva svjetska rata bio važna destinacija, no u to je doba turizam bio odmorišni i lječilišni te se uglavnom odvijao mimo ljetne sezone
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.