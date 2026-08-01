Pomaknuta granica između Njemačke i Švicarske: Promjena vidljiva na poznatom drvenom mostu preko Rajne

Granica između Njemačke i Švicarske ponovno je privukla pozornost javnosti nakon što je na poznatom drvenom mostu između švicarskog Steina i njemačkog Bad Säckingena službeno pomaknuta za 8,2 metra. Iako se na prvi pogled može činiti da je Njemačka proširila svoj teritorij, riječ je isključivo o novom određivanju granične crte prema važećim pravilima.

Granica između dviju država već je godinama izvor brojnih zanimljivosti. Među najpoznatijima je njemačka enklava Büsingen, koja je u potpunosti okružena švicarskim teritorijem, kao i činjenica da točan tijek granice na Bodenskom jezeru ni danas nije konačno definiran. Kako piše Badische Zeitung, a prenosi Blick, dosadašnja granica na mostu bila je određena prema tzv. talvegu, odnosno najdubljoj točki riječnog korita Rajne. Budući da se zbog riječnih struja ta točka s vremenom može mijenjati, nadležne su službe granicu ponovno odredile prema precizno izmjerenoj središnjoj liniji rijeke.

Promjena je na mostu vidljiva zahvaljujući novoj bijeloj graničnoj liniji, koja prolaznicima jasno pokazuje gdje počinje njemački teritorij. Uz oznaku je postavljena i ploča s natpisom 'Bundesrepublik Deutschland'. Nova izmjera donijela je i jednu zanimljivu posljedicu. Mali otok Fridolin na Rajni sada se, prema novom razgraničenju, u cijelosti nalazi na njemačkom državnom području.

Ipak, bijela linija na mostu ne označava granicu u potpunosti precizno. Zbog praktičnih razloga povučena je uz rub drvenih dasaka mosta, dok se službene geodetske točke nalaze nekoliko centimetara dalje. Njemački pogranični gradić Bad Säckingen posljednjih je dana dospio u središte pozornosti i zbog političkih događanja. Iz tog grada dolazi Thorsten Frei, političar Kršćansko-demokratske unije (CDU), koji je imenovan novim predsjednikom zastupničkog kluba Unije u njemačkom Bundestagu.

Frei se smatra jednim od najbližih suradnika njemačkog kancelara Friedricha Merza te dobrim poznavateljem prilika u Švicarskoj. Njemački Der Spiegel opisao ga je kao 'ljubaznog pravnika iz badenskog Bad Säckingena'. Nedavno je, još kao predstojnik Ureda kancelara u Merzovoj vladi, održao sastanak sa švicarskim saveznim kancelarom Viktorom Rossijem i švicarskom veleposlanicom u Berlinu Livijom Leu. Tom je prilikom istaknuo brojne poveznice i zajedničke interese koji povezuju dvije susjedne države.