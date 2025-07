UZNEMIRUJUĆE Što se događa u Zagori? Misteriozni pomor stoke, stočari očajni: 'Uginulo mi 12 krava'

Podno planine Svilaje, u selu Gornja Maovica pored Vrlike, vlada stanje potpune neizvjesnosti i straha. Udruga Hrvatski krški pašnjaci na Facebooku je objavila uznemirujuće fotografije uginulih goveda i upozorila na alarmantnu situaciju – u samo dvadesetak dana zabilježeno je čak pedesetak slučajeva neobjašnjivog pomora stoke.

Mještani su u šoku, a stočari svakodnevno broje nove gubitke. Prava panika zavladala je podsvilajskim krajem jer, kako kažu, nitko ne zna što se zapravo događa – a goveda im ugibaju gotovo svakodnevno. – Tko se ne bi bojao? U posljednjih deset dana izgubio sam jedanaest krava, a dvanaestu smo pronašli jutros. Pet ih je uginulo u jednom danu. Netko spominje trovanje, drugi sumnjaju na neku zarazu, ali nitko ništa sa sigurnošću ne zna – izjavio je Nikola Turudić, jedan od desetak stočara pogođenih pomorom.

Slučajevi uginuća koncentrirani su na pašnjaku Radinje, na izlazu iz Gornjih Maovica. Osim Turudićevih krava, ginu i grla ostalih stočara u selu, što dodatno pojačava zabrinutost. – Za sada svi šute. I veterinari i lovci. Samo Agroproteinka redovito odvozi lešine – kaže Turudić, ističući da je o svemu obavijestio nadležne službe, od lovne do veterinarske inspekcije.

Turudići – Nikola i njegovi sinovi Mate i Jure – vode tri zasebna obiteljska poljoprivredna gospodarstva i uzgajaju preko 200 goveda. Do sada nikada nisu doživjeli ovakvu situaciju. – Dobio sam zabranu prodaje teladi i s time se slažem. Ali svakim danom gubimo nove krave. Ako se radi o zarazi, neka država proglasi epidemiju! Ljudi, poduzmite nešto, ostat ćemo bez svega – poručuje ogorčeno Nikola.

Veterinari iz Hrvaca i veterinarski inspektor, koji su upoznati sa slučajem, zasad ne smiju davati izjave bez dozvole Ministarstva poljoprivrede, čije se stručno mišljenje – barem tijekom vikenda – teško dobiva. Iako su uzeti uzorci, na konačne rezultate moralo se pričekati.

U međuvremenu, redakcija 24sata kontaktirala je Državni inspektorat, koji je poslao službeni odgovor: – Vezano uz navedeni događaj, obavještavamo Vas da je veterinarska inspekcija Državnog inspektorata provela inspekcijski nadzor s ciljem utvrđivanja okolnosti događaja te je uzela uzorke svih uginulih krava radi ispitivanja eventualne zarazne bolesti. Na temelju zaprimljenih rezultata analiza, koji su bili negativni, utvrđeno je da se ne radi o zaraznoj bolesti. Veterinarska inspekcija je o navedenom događaju službeno obavijestila Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležnu policijsku upravu – stoji u odgovoru Inspektorata.

- Veterinarske službe zaprimile su prijavu o pojačanom pomoru goveda i odmah poduzele sve propisane mjere. Obavljeni su pregledi, uzeti uzorci i poslani na analizu. Do sada nije potvrđena prisutnost zarazne bolesti, a ni pregled preostalih grla nije pokazao znakove zaraze. Mogućnost trovanja ne može se isključiti, no za to su nadležne druge službe koje su obaviještene. Veterinari i dalje prate situaciju i surađuju s ostalim institucijama – poručila je glasnogovornica Ministarstva poljoprivrede Ivana Jovanović Rimac za 24sata.