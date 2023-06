Turiste iz Srbije iznenadila poruka na autu u BiH: 'Što reći? Žao mi je što nije ostavio kontakt'

Par iz Beograda turistički je s djecom posjetio Zenicu. Parkirali su automobil i prošetali po gradu. Prvotno su planirali u gradu provesti oko dva sata te su za toliko i platili parking, no Zenica im se, kako su opisali, toliko svidjela da su ostali duže. S obzirom na to, zaboravili su produžiti parking, no potom ih je dočekalo pozitivno iznenađenje. Njihovu je priču podijelila Instagram stranica "Prijateljstvo BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore".

"Odlučili smo napraviti malu turneju po Bosni i na našem putu se našla i Zenica. Parkirali smo se i otišli šetati kroz grad. Došli smo u Zenicu oko 13 sati. Suprug je uplatio parking za 2 sata, a nama se Zenica jako svidjela pa smo ostali mnogo duže i totalno zaboravili na parking i da trebamo platiti dodatno vrijeme. Tek minutu, dvije prije dolaska do auta sjetili smo se da smo zaboravili dodatno uplatiti za parking i očekivali smo kaznu. Na nekih dvadesetak metara vidimo nešto iza prednjeg brisača i bili smo uvjereni da je to upravo kazna. Međutim, dočekala nas je jako ugodna poruka", opisali su te nastavili:

"Netko je valjda primijetio da nam netko iz parking servisa želi napisati kaznu, da bi, vjerovali ili ne, taj netko tko nam je apsolutno nepoznat, spriječio da nam bude napisana kazna i uplatio parking za cijeli dan. Što reći? Žao mi je samo što nam nije ostavio neki kontakt, barem da mu se zahvalimo ako ne želi novac, ali ne, ništa nije ostavio kao kontakt. Evo, ako nekim čudom sada ovo pročita, zahvaljuju mu se Marijana i Teodor sa djecom iz Beograda. Bosanci, divni ljudi!"

Par je fotografirao poruku koja im je ostavljena na automobilu, a na njoj stoji: "Dragi prijatelju ili prijateljice. Obzirom da si iz Srbije, nisam htio da ti se pokvari odmor malom neugodnošću. Naime, zaboravio/la si uplatiti parking pa sam ti ja uplatio parking za cijeli dan. Parking servis ti je htio napisati kaznu, a ja sam spriječio. Dragi prijatelji, uživajte u Zenici".