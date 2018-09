Tuđmanovom pranećaku uvjetna za podvođenje djevojke: 'Samo sam pazio na nju'

Igoru Tuđmanu (37), pranećaku pokojnog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana ovog je tjedna na Županijskom sudu u Bjelovaru potvrđena presuda zbog podvođenja 18-godišnje djevojke iz Siska.

Tuđman je osuđen na deset mjeseci zatvora s rokom kušnje od tri godine, što znači da neće u zatvor ako djelo ne ponovi u narednih 36 mjeseci, a iako je njegov odvjetnik podnio žalbu na prvostupanjsku presudu zbog povrede odredaba kaznenog postupka, drugostupanjski je sud tu žalbu odbacio kao neosnovanu.

Optužnica je Igora Tuđmana teretila da je djevojku podvodio od ožujka do srpnja 2010. sve dok oboje nisu uhićeni u policijskoj klopci u trajektnoj luci u Zadru.

– Tu sam djevojku upoznao preko prijateljice. Sama mi je rekla da se bavi prostitucijom. S obzirom na to da tada nisam imao automobil, tramvajem smo putovali do adresa na kojima je pružala seksualne usluge, čekao sam je i pazio da joj se nešto ne dogodi, a ona bi mi za to plaćala 300 kuna - tvrdio je Tuđman koji nije poricao svoju krivnju.